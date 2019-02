Von Weidenschnitt bis Friedhofspflege

Weidenschnitt: Silvio Zachau (v.l.), René Kümmele und Christian Zupp gehören zum Letschiner Gemeindehof. Wann sie wo in den zehn Ortsteilen agieren, das legen Verwaltung und Ortsbeiräte gemeinsam fest. In dieser Woche arbeiteten diese Drei in Gieshof-Zelliner Loose. © Foto: Ulf Grieger/MOZ

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Der vor 15 Jahren gegründete Letschiner Gemeindehof hält das öffentliche Leben in der Gemeinde mit zehn Ortsteilen am Laufen. Elf Mitarbeiter agieren unter Leitung von Annemarie Worpus.

Der Gemeindehof ist jünger geworden, freut sich Annemarie Worpus. Von den Gemeindearbeitern der zehn Ortsteile, die vor 15 Jahren zum Gemeindehof zusammengefasst wurden, sind die ersten in Rente gegangen. Mit Christian Zupp, Silvio Zachau und David Wittenberg sind Jüngere hinzugekommen. Oft sind die Mitarbeiter, von den elf sind nur vier in Vollbeschäftigung, vor Ort eigenverantwortlich tätig. Dass mit Christian Zupp und Silvio Zachau auch noch zwei Ortswehrführer in den Reihen des Gemeindehofes sind, sieht die Chefin, einzige Frau im Männerbetrieb, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Dass es wichtig ist, die Tageseinsatzstärke der Feuerwehr damit zu stärken, ist der einstigen Vizebürgermeisterin von Letschin durchaus bewusst. „Wenn aber, wie kürzlich beim versunkenen Schiff im Kienitzer Hafen, die Männer dann gleich ganztägig für den Gemeindehof ausfallen, sprengt das jeden Arbeitsplan“, so Worpus.

Das Arbeitspensum ist enorm. Rund 200 km Gemeindestraße müssen verkehrssicher gehalten werden. Aktuell ist die Baumpflege an der Reihe. In Gieshof-Zelliner Loose hat ein Team die Weiden beschnitten. Aber nur so, dass die Triebe nicht in den Verkehrsraum ragen, der Rest der Kronen wächst weiter. Im Anschluss kommt der Frühjahrsputz in den Ortsteilen. Dabei hat kein Ortsteil Vorrang, auch Letschin nicht. „Dass die Mitarbeiter so häufig in Letschin eingesetzt sind, das liegt auch an der Häufigkeit der Veranstaltungen und Vielzahl der Einrichtungen“, erklärt Annemarie Worpus.

Vor allem gleich nach der Bildung der Großgemeinde und des Bauhofes seien die Befindlichkeiten groß gewesen. Schließlich befand zuvor jeder Bürgermeister über die Einsätze „seines“ Gemeindearbeiters und der ihm zugeordneten ABM-Kräfte. Nur richte sich der Arbeitsablauf auf den 15 Friedhöfen, an Sportplätzen, Bushaltestellen, Schulen und Kitas, Spielplätzen und beim Winterdienst nach der Arbeitsorganisation des Gemeindehofes. „Heute spielen solche Befindlichkeiten keine Rolle mehr. Die Ortsvorsteher wissen, dass wir die übertragenen Aufgaben gut erledigen, und dass es nach dem alten Prinzip gar nicht mehr zu bewerkstelligen wäre. Schließlich muss der Gemeindehof schon seit 2015 auf zusätzliche Kräfte wie ABM und SAM weitgehend verzichten“, so die Chefin.

Auch die Sorge von Firmenchefs, dass ein kommunaler Bauhof dem örtlichen Handwerk Konkurrenz mache, habe sich als grundlos herausgestellt. Der Gemeindehof erfülle viele Aufgaben, die anderenorts kaum noch bewältigt werden könnten, wie den Transport der Kinder bei Ferienfahrten zu Badeorten und Spielplätzen, die Betreuung vom Praktikanten, Reparaturen und Malerarbeiten an öffentlichen Einrichtungen, Hilfe bei Beerdigungen und Baumpflege.

Im Gegensatz zu anderen kommunalen Bauhöfen, die wie in Seelow als Eigenbetrieb aufgestellt und betriebswirtschaftlich selbstständige Einheiten sind, funktioniert es in Letschin immer noch so, als wäre der Gemeindehof ein großer Gemeindearbeiter, erläutert Martin Wiese. Ihm obliegt die Verwaltung dieses Bereiches. Bei ihm laufen die Wünsche der einzelnen Fachbereiche der Gemeinde sowie die Dringlichkeiten und Termine aus den Ortsteilen zusammen. Ordnungsamt, Bauamt oder Hauptamt sowie Ortsvorsteher übermitteln ihre Wünsche, die Wiese dann an die Gemeindehofchefin weitergibt. Eine Einzelabrechnung der Aufträge dafür gibt es nicht. Ebensowenig erfüllt der Gemeindehof Aufträge Dritter. Die Umbildung in einen Eigenbetrieb sei im Gespräch, ohne jedoch bereits vor der Umsetzung zu stehen, so Annemarie Worpus.

Die Arbeit mache ihr viel Spaß. Das liege auch an dem rauen, aber herzlichen Umgangston, der für gewöhnlich am „Hauptquartier“ herrscht. Das alte Gebäude allerdings ist marode. Einst von der LPG als polytechnisches Zentrum für den Unterricht in der Produktion (UTP) errichtet, wurde das Areal mit der Großgemeindebildung zum Sitz des Gemeindehofes. Seit fünf Jahren haben dort alle Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Bis dahin gab es noch Außenstellen in einigen Dörfern. Im Versammlungsraum, dem einstigen UTP-Klassenraum, vergibt die Chefin nun täglich um 6 Uhr die Arbeitsaufgaben. Wilfried Hasselbach ist für die Beschaffung des Materials und die Absicherung der Arbeiten zuständig. „Hier muss jeder offen für alle Arbeiten sein“, sagt er. „Gut ist es, dass wir Leute mit Führerschein für Lkw und für Traktoren haben, und dass es Mitarbeiter mit Motorsägenberechtigung gibt. Und vor allem, dass sich die Leute für die Belange aller Ortsteile einsetzen.“