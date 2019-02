Ideen zur Jugendarbeit

Bohm

Nennhausen (MOZ) Unter dem Titel „Starke Jugend im Amtsgebiet Nennhausen“ lädt die Jugendkoordinatorin der Johanniter Brandenburg-Nordwest, Rahel Mertin, zu einem Workshop zur Kinder- und Jugendarbeit ein.

Am Montag, 25. Februar, kommen Kinder und Erwachsene, Jugendliche und Eltern, Behörden und Amtsträger in Nennhausen bei einem Workshop zusammen, um über die Kinder- und Jugendarbeit im Amtsgebiet der Gemeinden zu sprechen. Die Veranstaltung wird im Gemeindesaal Nennhausen um 16.00 Uhr beginnen und etwa gegen 20.00 Uhr enden.

„Wir haben die Zeit bewusst so gewählt, damit möglichst viele Kinder nach der Schule, aber auch Eltern und Erwachsene nach ihrer Arbeitszeit an dem Workshop teilnehmen können“, erklärt Rahel Mertin. An verschiedenen Thementischen sollen diverse Fragen betrachtet werden. Dabei werden unter anderem bestehende Angebote für Kinder und Jugendliche in Nennhausen genauso unter die Lupe genommen wie soziale Strukturen und die Mobilität der jungen Menschen. Vor allem neue Ideen zur Gestaltung der Jugendarbeit vor Ort sollen hier auf den Tisch kommen. „Es ist sehr spannend, mit welchen Ergebnissen wir dieses Projekt abschließen werden. Wenn so viele verschiedene Meinungen zusammenkommen, bietet sich viel Raum für Kreativität“, freut sich die Johanniter-Jugendkoordinatorin.

Der Workshop ist ein gemeinsames Projekt des Jugendamts des Landkreises Havelland, der Gemeinde Nennhausen und der Johanniter-Unfall-Hilfe, die seit fast zehn Jahren einen Jugendclub in Nennhausen betreut.