Fast hundert Einsätze in einem Jahr

Mühlenbecker Land (MOZ) Um die Tageseinsatzbereitschaft bei den Freiwilligen Feuerwehren im Mühlenbecker Land zu erhöhen, hat Gemeindewehrführer Lutz Strausdat gefordert, Gemeindemitarbeiter in die Arbeit der Feuerwehr mit einzubinden. Im vergangenen Jahr hätten bei zehn Einsätzen im ersten Abmarsch nur maximal zwei Einsatzkräfte zur Verfügung gestanden, sagte er nach Angaben von Ingo Pahl, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, auf der Jahresmitgliederversammlung am vergangenen Freitag. Bei weiteren 16 Alarmen hätten nur drei bis vier Feuerwehrleute ausrücken können, so Strausdat.

Im vergangenen Jahr hat es 206 Einsätze gegeben. Am häufigsten mussten die Mühlenbecker Kameraden ausrücken, nämlich 97 mal. Dieser Löschzug ist auch für Einsätze auf der Autobahn zuständig. Das erhöht die Zahl vor allem der technischen Hilfeleistungen. Aktuell sind 119 Männer und Frauen in den vier Löschzügen Mühlenbeck (28), Schildow (39), Schönfließ (28) und Zühlsdorf (24) aktiv.

Bürgermeister Filippo-Smaldino-Stattaus und Gemeindevorsteher Harald Grimm dankten den Einsatzkräften aller Löschzüge in der Gemeinde für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.

Der stellvertretende Kreisjugendwart Tino Küsel überreichte Sabrina Senkel eine Auszeichnung für besondere Verdienste in Bronze für ihre Jugendarbeit. Zudem wurden zahlreiche Mitglieder geehrt und befördert (siehe Info-Kasten). (red)