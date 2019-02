Kita-Kinder leben jetzt sicherer

Frank Groneberg

Wiesenau (MOZ) Vor der Kita „Spatzennest“ in Wiesenau gilt jetzt Höchsttempo 30. Am Freitag sind die Schilder aufgestellt worden, die auf der Hauptstraße auf mehreren Hundert Meter Länge eine Reduzierung der Geschwindigkeit vorschreiben – mit dem deutlichen Hinweis „Kindergarten“. Höchsttempo 30 gilt jetzt immer montags bis freitags zwischen 6 Uhr und 17 Uhr.

In der Kita ist die Freude über die verordnete Temporeduzierung groß. „Wir möchten denjenigen, die das veranlasst haben, dafür ganz herzlich danken“, sagte am Freitag Kita-Leiterin Daniela Berfelde. Sie hatte eines der Schilder fotografiert und das Bild der MOZ-Redaktion geschickt. „Die neue Regelung bringt vor allem unseren Kindern ein Plus an Sicherheit.“

Daniela Berfelde erzählte, dass es im Bereich der Kita schon oft zu „brenzligen Situationen“ gekommen sei, wenn die Kita-Gruppen dort zu Fuß unterwegs waren oder wenn Eltern auf den Hof der Kita fahren oder diesen verlassen wollten. Es habe auch schon einen Auffahrunfall gegeben. Jetzt hoffe sie, dass sich künftig auch alle Kraftfahrer an Höchsttempo 30 halten.(gro)