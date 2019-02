Wohn-Pflege-Gemeinschaft mit geteilter Verantwortung

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Sie sitzen im Kreis, werfen sich den Ball zu und so manches Lächeln huscht über die Gesichter, wenn der Ball gefangen wurde. „Es ist Beschäftigung“, erklärt Mandy Jorisch. Sie betreut die sieben Seniorinnen und Senioren, alle so um die 80 und an Demenz erkrankt, im Auftrage der Angehörigen von Montag bis Freitag in der vor wenigen Tagen bezogenen Wohngemeinschaft (WG) im Gebäude der ehemaligen Sparkasse in der Ketziner Rathausstraße.

„Damit ist Ketzin/Havel um eine neue und unverzichtbare, alternative Wohnform reicher, wenn auch mit fast einjähriger Verzögerung“, ist Werner Futterlieb, Geschäftsführer der Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH, froh, dass es endlich geklappt hat. Der ambulante Pflegedienst der Gemeinschaftswerke übernimmt gemeinsam mit den Angehörigen die Pflegeleistungen. Aber diese bisher einzige Wohngemeinschaft in Ketzin/Havel sei nur der Tropfen auf dem heißen Stein, merkte er an. Der Bedarf an solchen Wohnformen wäre riesengroß. Und so sei er froh, dass es in der künftigen Seniorenresidenz an der Ketziner Fontanestraße neben den Plätzen für die Tagespflege auch Wohnungen für eine weitere Wohngemeinschaft geben wird. Wie Bürgermeister Bernd Lück versicherte, sei der Bauantrag gestellt und er rechne in Kürze mit der Genehmigung des Vorhabens.

Mieterin Renate Sterzinsky blättert indessen in ihrer Wohnung mit Mandy Jorisch in einem ihrer Bücher, Erinnerungen werden wach. „Ich fühle mich hier wohl und habe mich schon gut eingelebt“, sagte sie. Zu den Wohnungen gehören als Gemeinschaftseinrichtungen drei geräumige Bäder, eines davon ein so genanntes Pflegebad. Später kommen noch eine große überdachte Terrasse und eine Grünanlage im Hof des Hauses dazu.

Wenig später sind die sieben Bewohner zum Mittagessen in der großen Gemeinschaftsküche vereint, die mit allen nötigen technischen Geräten ausgestattet ist und auch für kleine gemeinsame Feiern mit Angehörigen groß genug ist. Schon beim Betreten der WG fällt auf, dass alle Räume hell und großzügig gestaltet sind. Es herrscht eine Wohlfühlatmosphäre, in der die Senioren ihren Lebensabend in vertrauter Umgebung genießen und sich trotzdem auch in ihre eigenen vier Wände zurückziehen können. Zwischen 15 und 20 Quadratmeter sind die Zimmer groß, dazu kommen die gemeinschaftlich genutzten Räume.

Durchschnittlich 600 Euro Warm-Miete bezahlen die Senioren, dazu kommen nach individuellem Bedarf die sonstigen Kosten für Nahrungsmittel, Reinigung und Betreuung. Die Pflegekosten trägt die Pflegekasse. Futterlieb betont gern die geteilte Verantwortung zwischen den Angehörigen und den Gemeinschaftswerken. So könnten die Mieter von den Angehörigen unterstützt selbstbestimmt leben, wobei vom Gemeinschaftswerk die Pflege übernommen wird.

Das sei besser als eine große Pflegeeinrichtung irgendwo separat am Stadtrand, meinte Futterlieb. Diese Wohnform mit geteilter Verantwortung ist nach seiner Meinung eine, die in der Zukunft helfen kann, dass Pflege nicht zum Problem wird, denn der Staat könne nicht mehr alles leisten. Das Gemeinschaftswerk würde gerne weitere Wohngemeinschaften im Ketziner Bereich unterstützen, aber es fehle an geeigneten Immobilien, bedauerte Werner Futterlieb.