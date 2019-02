Bündnisgrünen treten auch in den Fläminggemeinden an

red

Fläming Im Altkreis Belzig waren die Grünen bislang nur in Bad Belzig mit Stadtverordneten vertreten. Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai wird es jetzt einige Premieren geben.

Die Kreismitgliederversammlung Potsdam-Mittelmark der Partei hat die Kandidaten für die Kommunen, in denen es keinen Ortsverein gibt, gewählt. So werden sich für die SVV Niemegk zwei Kandidaten um Stimmen bewerben. Der Energiefachmann Harald Lacher führt dort die Liste an. In Wiesenburg steht Johannes Blatt an erster Stelle, hier sind es sogar vier Kandidaten. Mit dabei als einzige: Frau Judith König. Was die Anzahl angeht ist Treuenbrietzen weit vorne. Hier sind es sieben Frauen und drei Männer, die einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung der Sabinchenstadt erringen wollen. Paul Vierkant, Gudrun Böttcher, Andreas Bruns und Mara Azer führen die Grünen-Liste an. Während es in Borkheide noch vor einer Legislatur einen Grünen-Gemeindevertreter gab, sind es diesmal Borkwalder, die die Gemeindevertretung stürmen wollen. Gleich zwei Ehepaare sind unter den fünf Bewerbern. Die Liste führt Martina Heyden an, während ihr Ehemann Heribert auf Platz vier rangiert. Auf dem zweiten Platz bewirbt sich der erst vor Kurzem in die Partei eingetretene Jean Carl Demant um den Einzug in die Gemeindevertretung. Mit Karin und Peter-Michael Luther sind zwei grüne Urgesteine ebenfalls bereit, diesen Schritt zu tun. In der Gemeinde Planebruch gehen die Grünen sogar einen Schritt weiter. Hier hoffen sie mit ihrem Kandidaten, Andreas Koska, gar das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters und des Ortsvorstehers von Cammer zu erobern. Damit werden die Bürger in den vier Zauchedörfern Oberjünne, Cammer, Damelang und Freienthal zum ersten Mal seit über 20 Jahren eine Wahl haben. „Das ist mir besonders wichtig, ich traue mir das Amt zu, aber ich finde eine tatsächliche Wahlmöglichkeit stärkt die Demokratie, unabhängig vom Ausgang“, sagt der Kandidat. Für die Gemeindevertretung werden die in Freienthal wohnende parteilose Sozialarbeiterin und Schuldnerberaterin Aline Liebenow auf Platz eins und der Journalist Andreas Koska auf Platz zwei antreten. „Ich glaube, dass wir überall die Chance haben, in die Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen einzuziehen“, ist die Kreisvorsitzende Elke Seidel überzeugt. Sie selbst kandidiert für die SVV Beelitz. Daneben gibt es Bewerber in fünf der zwölf Ortsbeiräte der Spargelstadt. Der Bad Belziger Ortsverein wird ebenfalls eigene Kandidatinnen für die SVV nominieren.

Der Kreisverband Potsdam-Mittelmark von Bündnis90/Die Grünen ist mit aktuell 187 Mitgliedern der zweitgrößte im Land Brandenburg.