Stadt will Altenheim verkaufen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt Eisenhüttenstadt will das städtische Alten- und Altenpflegeheim verkaufen. Für die Geschäftsanteile der GmbH, das Grundstück und das Gebäude in der Poststraße soll ein Interessenbekundungsverfahren gestartet werden.

Nachdem der Kreistag beschlossen hat, über die kreiseigene GmbH ein Pflegeheim in Eisenhüttenstadt zu bauen, sei abgesichert, dass es in Eisenhüttenstadt weiterhin ein kommunales Angebot für die Pflege geben werde, sagte Thomas Kühn, 1. Beigeordneter der Stadt, jüngst in der Stadtverordnetenversammlung. Klar ist aber auch, dass der Landkreis weder die städtische Alten- und Altenpflegeheim GmbH übernimmt, noch das Grundstück und die Immobilie in der Poststraße. Vielmehr will der Landkreis in der Innenstadt bauen. Für die Stadt bleibe die Notwendigkeit zu handeln. Über ein entsprechendes Interessenbekundungsverfahren soll die GmbH samt Grundstück und Immobilie interssierten Fachkundigen zum Kauf angeboten werden, so Kühn.

Das ist eine neue Entwicklung. Erich Opitz und auch Lars Ettmeier von der Fraktion Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder kritisierten, dass der Vorschlag, private Investoren zu beteiligen, schon vor längerem gemacht worden sei. Dass das bisher nicht weiter verfolgt wurde, liege auch daran, dass es einen Auftrag gibt, zu prüfen, ob nicht das Krankenhaus das städtischen Pflegeheim übernehmen soll. „Auch dieses Verfahren ist noch offen“, erklärte Thomas Kühn. Allerdings scheint das keine ernsthafte Lösung zu sein. „Ich verstehe nicht, warum das mit dem Krankenhaus schon wieder aufkommt. Ich denke, wir waren uns sicher, dass das keine Option ist“, sagte Ingrid Siebke (SPD).

Während in der Beschlussvorlage für den Kreistag davon die Rede ist, dass mit dem geplanten Pflegeheim mit 72 Plätzen der Bedarf für Eisenhüttenstadt gedeckt sei, sieht man das in der Stadt anders. So würden aktuell in der Stadt 316 stationäre Plätze angeboten. 2030 werde der Bedarf mit mindestens 546 angegeben. Und wenn das Projekt des Landkreises in der geplanten Form umgesetzt wird, entsteht zum jetzigen Angebot schon eine deutliche Lücke. Denn das städtische Altenheim, das durch den kreislichen Neubau ersetzt werden soll, hält momentan 129 Plätze vor mit 84 Mitarbeitern.

„Wir haben die Erwartung, dass es für die Leute, die schon untergebracht sind, nahtlos weitergeht“, sagte Jörg Mernitz, Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke. Auch für die Beschäftigten müsse es eine ordentliche Lösung geben. „Und wir haben ein Interesse, dass es nicht eine zusätzliche Schrottimmobilie in Eisenhüttenstadt gibt“, spracht sich Mernitz für die Vorgehensweise der Stadt aus.

Allerdings wird der Weg, der mehrheitlich von der Stadtverordnetenversammlung befürwortet wurde, nicht ganz leicht sein. Eine GmbH zu verkaufen, sei nicht Alltagsgeschäft der Verwaltung, sagte Thomas Kühn. Etwas Erfahrung habe man sammeln können, als die Stadt vor Jahren die Krankenhaus GmbH veräußern wollte. Die Stadt wird sich deshalb Angebote von Wirtschaftsprüfern einholen, die den Prozess begleiten sollen. Nach Angaben von Thomas Kühn hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren die Interessenlage verändert. Nach Gesprächen habe er völlig unverbindliche Signale wahrgenommen, dass es Interesse geben könnte, auf dem Gelände der bisherigen Altenheims einen Neubau zu errichten. Und auch nur für diesen Zwecke soll das Grundstück veräußert werden.