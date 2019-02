Drillinge werden zu Brokern

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Zwei Frankfurt Teams, beide vom Karl-Liebknecht-Gymnasium, belegten beim Planspiel Börse den ersten und zweiten Platz im Bereich der Sparkasse Oder-Spree. Die Drillinge „Die Overtaker“ erzielten einen Gesamtdepotwert von 50 435,86 Euro.

Veronika Ragwitz möchte später etwas mit Sprachen machen. Ihr Bruder Jan will in den kreativen Bereich. Dass sie und der dritte im Bunde, Alexander, kein Talent für Zahlen haben, wäre jedoch ein voreiliger Schluss. Die Drillinge haben beim „Planspiel Börse“ Ende vergangenen Jahres 50 435,86 Euro als Depotgesamtwert erzielt und damit den ersten Platz im Geschäftsgebiet der Sparkasse Oder-Spree erreicht.

Donnerstagabend wurden sie von Gil Pönitzsch, Direktor der Sparkasse Oder-Spree, ausgezeichnet. „Wir begrüßen die Jungbroker“, sagte er und erzählte diesen, dass es von den 100 Spielgruppen aus 13 Ober- und Gesamtschulen nur sieben gelang, ein Depot zu erwirtschaften. Die gesamte Klasse der Drillinge, die 10b vom Karl-Liebknecht-Gymnasium, nahm in einem Klassenprojekt am Planspiel Börse teil. Vorerfahrung hatten sie nicht, erzählten sie. Aber ihr Politiklehrer hatte eine Einführung in Wirtschaft und die Börse gegeben.

Nele Hendel und Alicia Reichardt aus der Parallelklasse gaben sich den Namen „Dagobert88“. „Die Acht ist das Infinity-Zeichen, steht also für unendlich viel Geld“, erklären sie mit einem Augenzwinkern. Die beiden 15-Jährigen hatten Spaß an dem Planspiel und am Vergleich mit anderen. Die 250 Euro Preisgeld wollen sie teilen und sparen.

„Es war kein einfaches Jahr für den Aktienmarkt und keine leichte Börsensituation“, erklärte Gil Pönitzsch und verwies auf den Brexit und den Handelskrieg mit China. Trotzdem konnten auch Lea-Marie Wilde und Laurine Schulz vom Bechstein-Gymnasium Erkner ein Depot erwirtschaften. Mit einem dritten Platz hatten sie nicht gerechnet. „Eigentlich ging alles schief“, erzählten sie. Als sie dann aufstiegen, konnten sie es kaum glauben. Die Berufsvorstellung der beiden weicht vom Leben an der Börse jedoch ab: Lea-Marie will Sportmanagement studieren, Laurine Medizin.

Mit einer besseren Strategie wollen das nächste Mal Constantin Koldewey, Jeremiah Baschin, William Kreuziger und Hannes Sühring aus Erkner an die Sache gehen. Die Neuntklässler siegten in der Kategorie „Nachhaltigkeit“.