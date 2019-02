Paddeln unter der Penne

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Für die Serie „Oberbarnim unterirdisch“ begeben sich Reporter in den Untergrund und spüren die Orte auf, die sonst verborgen bleiben. Welche Geheimnisse, welche Geschichten lauern unter der Oberfläche? Diesmal: das Ruderbecken in der Goetheschule.

„Das war der Bereich, von wo wir das Boot reingeschoben haben“, sagt Manfred Richter (66), Vorsitzender des Kanuvereins Empor Eberswalde. Die Stelle an der Außenwand des Schulgebäudes der Goethe-Oberschule ist heute zugemauert. Früher gab es von der Schulhofseite einen zweiten Eingang. Den Eingang zu einem der kuriosesten Kellerräume der Stadt. Zum Neujahrsempfang im vergangenen Jahr durften die Eberswalder hinein und sich bei blau schimmerndem Licht in die geheimnisvolle Historie des Gebäudes einweihen lassen.

Bei unserem Besuch betätigt der Hausmeister der Schule einfach den Lichtschalter und die riesige betongraue Wanne kommt zum Vorschein. Zwölf Meter Länge und 4,5 Meter breite misst das Oval unter den Klassenräumen. Bevor die Empor-Kanuten dort paddelten, wurde im unterirdischen Raum gerudert. Ohne Boot, sondern auf einer Schienenvorrichtung im Mittelbereich des Beckens.

1928, so hat die Recherche ergeben, wurde das Haus samt Becken eröffnet. Die damalige Hindenburg Oberrealschule war eine reine Knabenschule. Auf eine Eliteschule deutet der Name nicht hin. Darauf ließe allein das Angebot des Rudersports und die Einrichtung einer solchen Trainingsstätte im Haus schließen.

Laut Manfred Richter sei bis 1945 dort unten gerudert worden. Mitte der 50er-Jahre muss es bauliche Veränderungen gegeben haben. Auf der Stadtratssitzung von 1956 ist der Umbau der Trockenruderanlage in der Goetheschule als Thema aufgeführt. Mitte der 50er-Jahre zogen auch die Kanuten in den Keller ein.

Im Nebenraum des Ruderbeckens sind noch heute Reste von Duschkabinen zu sehen. Die sollen laut Manfred Richter allerdings schon damals nicht mehr genutzt worden sein. Auch künstliche Strömung habe es im Becken, das heute keinen intakten Wasserzulauf mehr besitzt, nie gegeben haben. Stattdessen wurden die Kanus festgebunden. Das Wasser sei immer im Kreis herumgeschoben worden. „Dann haben wir einen Tischtennisball ins Becken geworfen und die Runden gezählt“, erklärt Richter.

An der Wand gleich rechts neben der Eingangstür ist eine Bank befestigt, auf der die Kanuten, die gerade nicht die Paddel bewegten, zuschauen konnten. Viel Platz bietet die unterirdische Trainingsstätte ansonsten nicht.

Etwa 30 Jahre diente der Raum unter dem Schulgebäude dazu, dass die Sportler auch während der kalten Jahreszeit im Wasser üben konnten. 1988 sei der letzte Winter gewesen, in dem das Becken genutzt wurde. Und dann? „89 sind dann alle Bananen kaufen gefahren“, erklärt Richter, der zum Neujahrsempfang der Stadt im Januar 2018 selbst erstmals seit 30 Jahren wieder unten war.

Hat das unterirdische Training denn etwas gebracht? Der Eberswalder Markus Leukhardt (53), den Richter früher trainiert hat, will seinen Sieg bei der Jugendspartakiade und bei der DDR-Meisterschaft 1979 jedenfalls nicht darauf zurückführen. Der damals 13-jährige Emporkanute errang die Medaillen jeweils im Vierer zusammen mit Sportlern anderer Vereine aus dem Bezirk Frankfurt (Oder). An den Keller unter der Schule hat er nicht die besten Erinnerungen. „Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir da tatsächlich gepaddelt sind oder nur für Kraftübungen dort unten waren“, erinnert er sich vage. „Ich weiß, dass wir ein oder zwei Winterhalbjahre dort trainiert haben, dass es immer abends war und die Luft unheimlich furchtbar, so dass mir regelmäßig schlecht wurde“.

Sie kennen weitere interessante Keller im Oberbarnim? 03334 2029 63 oder mmarschall@moz.de