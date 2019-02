City Schexs werden immer beliebter

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Über 150 Geschäfte in Brandenburg an der Havel akzeptieren sie als Zahlungsmittel und immer häufiger finden sie Anwendung – die „City Schexs“ genannten Einkaufsgutscheine. Im August 2013 hat sie die STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mit Unterstützung der Stadtwerke, Brandenburger Bank und wobra als Geschenkidee und „lokale Währung“ eingeführt, „um die Kaufkraft an unsere Stadt zu binden“, begründet STG-Chef Thomas Krüger damals wie heute. Verändert hat sich indes der Zuspruch: Wurden im ersten vollendeten Jahr (2014) 71.750 Euro in City Schexs „umgerubelt“, stehen für 2018 nun 160.940 Euro zu Buche, was allein zu 2017 mit 135.150 Euro eine fast 20-prozentige Steigerung bedeutet. Um beinah 25 Prozent kletterte im Vergleichszeitraum 2017-18 die Einlösequote, von 102.210 auf 128.545 Euro. In Summe wurden seit Einführung der City Schexs bis Ende 2018 exakt 621.810 Euro investiert und 454.430 City-Schexs-Euro eingelöst. Über die Differenz freuen sich Sparer und Sammler.

Am häufigsten werden City Schexs für Elektronik und Bekleidung hergegeben, „aber die Gastronomie hat gut aufgeholt, ebenso Friseur und Kosmetik“, weiß Thomas Krüger. Kaum noch hinterfragt wird die kleine Stückelung, wovon kleine Geschäfte wie Bäckereien, Blumen- und Zeitungsläden profitieren sollen. Folglich bleibt es bei den 5- und 10-Euro-Schexs – auch im Falle einer vierten Auflage. Die sei perspektivisch angedacht, verrät Krüger, weswegen sich die Stadtvermarkter jederzeit über Motivvorschläge freuen – zu senden per Email an .

Mehr zu den City Schexs auf

e.

Die jährlich neu aufgelegte Broschüre mit den teilnehmenden Unternehmen ist u.a. in der Touristinformation, Neustädtischer Markt 3, erhältlich.