Metzkes beschenkt Kreis mit einem Bild

Doris Steinkraus

Trebnitz (MOZ) Normalerweise erhalten Jubilare Geschenke. Der in Wegendorf bei Altlandsberg (Märkisch-Oderland) lebende Maler Harald Metzkes machte es andersherum. Anlässlich seines 90. Geburtstages am 23. Januar fand am Freitagnachmittag im Schloss Trebnitz eine Feierstunde für ihn statt. Dabei übergab der Maler das einzige von ihm 2016 geschaffene Kriegsbild „Seelower Höhen“ als Dauerleihgabe für die Gedenkstätte auf den Seelower Höhen.

Harald Metzkes gehörte als 16-Jähriger zu Hitlers letztem Aufgebot, dass die Rote Armee im Kampf um die Seelower Höhen am Sturm auf Berlin hindern sollte. Die Bilder der Kämpfe, Verwundeten und einer verbrannten Landschaft würden ihn bis heute beschäftigen, erklärte der Maler, der 2012 im Rahmen des MOZ-Kunstpreises den Preis des Ministerpräsidenten für sein Lebenswerk erhielt.

2012 begann Metzkes mit ersten Skizzen für das Kriegsbild. Dafür fuhr er mehrmals auf die Bruchkante, um die Weite und Einzigartigkeit der Landschaft einzufangen. Entstanden ist kein typisch düsteres Kriegsbild. Ein riesiger weißer Pilz ragt mitten in eine grüne Landschaft vor strahlend blauem Himmel. „Ich wollte die Widersinnigkeit dieses Krieges, von Tod und Gewalt zeigen“, sagte er. Mit anderen Soldaten aus seiner Einheit hatte er das Inferno am 16. April von Weitem beobachtet.

Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) würdigte Metzkes als „riesigen Gewinn für unser Land“. Er sei der Kulturbotschafter Brandenburgs. Mit diesem Bild setze er zugleich Signale für eine friedliches Miteinander. „Wir sind unendlich dankbar für diese Dauerleihgabe“, sagte Landrat Gernot Schmidt (SPD). Das Bild, für das der Kreis in der Gedenkstätte nach Abschluss der dort laufenden Bauarbeiten einen würdigen Platz finden werde, erinnere ihn mit den feinfühligen Nuancen sehr an Fontane. Als ostdeutscher Künstler sei es Metzkes gelungen, Weltkunst in preußische Einfachheit zu bündeln.

Neuntklässler des Fontane-Gymnasiums Strausberg haben zum Bild einen Film gestaltet, in dem der Künstler über die Entstehung des Bildes und seinen Alltag erzählt.(dos)