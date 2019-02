Großes Interesse an neuen Wohnungen

Hans Still

Basdorf (MOZ) Mehr als 40 Wandlitzer besuchten am Donnerstag in der Wandlitzer Kulturbühne „Goldener Löwe“ die öffentliche Präsentation des Investors Stonehedge, der auf dem Areal der „Basdorfer Gärten“, Baufeld sechs, zunächst 160 Wohnungen errichten wird. Die Gemeinde Wandlitz und Stonehedge sind gerade dabei, einen Vertrag auszuhandeln, der den Kauf von Wohnungen durch die Gemeinde Wandlitz regulieren soll. 25 Prozent der Wohnungen errichtet Stonehedge als kommunale Sozialwohnungen, deren Mietpreis bei 5,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter beginnen würden. Diese und andere Informationen wurden am Donnerstagabend mit großem Interesse aufgenommen. So stellt Projektentwickler Volker Voigtsberger ein von Grün gezeichnetes Wohnumfeld vor, das auf der fünf Hektar großen Fläche entstehen soll. Helle Häuser, Innenhöfe mit Freiflächen und Spielgeräten gehören in frühestens drei bis vier Jahren zu den Vorzügen der neuen Wohlanlagen. Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen werden entstehen. „Die Hälfte unserer Wohnungen werden Eigentumswohnungen sein“, so Voigtsberger. Neben den Sozialwohnungen werden die verbleibenden 25 Prozent der Wohnungen frei finanziert, sodass von marktüblichen Mieten auszugehen sein wird.

Wie die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant informierte, lägen aktuell 340 Bewerbungen für die Wohnungen der Gemeinde vor. „Wir arbeiten diese Listen nach dem Datum der Abmeldungen ab“, sagte sie und verneinte die Frage, ob es seitens des Landkreises Zuweisungen für Asylbewerber geben würde.

„Der Landkreis kann uns dahingehend keine Vorgabe machen. Es ist sicher nicht ausgeschlossen, dass irgendwann auch einmal ein Asylbewerber dort wohnen wird. Aber zunächst sehen wir nach sozialen Aspekten und Notlagen dort Mieter, wie beispielsweise alleinerziehende Mütter.“ Projektentwickler Voigtsberger betonte bewusst das Interesse, beim Bau der Wohnungen mit lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten. So gab es offenkundig schon einen Informationsaustausch mit der Gemeinde, die in den „Basdorfer Gärten“ 104 kommunale Wohnungen errichtet.

Keine Zustimmung gab es bei der Frage nach Arztpraxen. Hier erklärten die Verantwortlichen, sich tatsächlich auf den Bau von Wohnungen konzentrieren zu wollen. Zudem wären Arztpraxen oftmals mit verstärktem Verkehr verbunden. Voigtsberger informierte über die Bemühungen der Investoren, Fahrzeuge in Tiefgaragen verschwinden zu lassen. Zudem seien die Wohnungen barrierefrei erreichbar, ebenfalls ein wichtiges Kriterium.