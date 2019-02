Tagesstätte statt Landärztehaus

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Zehn Jahre sind seit der Sanierung jenes Flügels der einstigen Podelziger Schule vergangen, der zum Landärztehaus werden sollte. Der Traum platzte. Jetzt hat die Lutherstift gGmbH als Träger einen Partner für die obere Etage gefunden: Ulrike Kaiser, die Inhaberin der Tagespflege im Oderbruch.

Am Montag sollen die Verträge mit den Bauhandwerkern unterschrieben werden, die am „Landärztehaus“ noch einmal anrücken müssen. Unter dem Namen firmiert der rechte Flügel der einstigen Podelziger Schule noch immer. Dabei ist längst klar, dass der Traum ausgeträumt ist, für dessen Realisierung das Lutherstift 2006 zum Partner der Gemeinde Podelzig geworden war.

Bis 2008 flossen rund eine halbe Million Euro in die Sanierung des Flügels des in den 50er Jahren erbauten Schulhauses. Rund 350 000 Euro davon waren Fördermittel. Doch die Vorstellungen von der Hausarztpraxis, die im unteren Geschoss einziehen sollte, und den Niederlassungen mehrerer Fachärzte im Obergeschoss, von der Physiotherapie-Praxis und dem Sanitätshaus, die das Angebot im Ärztehaus ergänzen sollten, ließen sich nicht umsetzen. Aufgrund des Ärztemangels in der Region sei es leider nicht gelungen, Ärzte, vor allem für Facharztsprechstunden in Podelzig zu gewinnen, sagt Doris Wilde.

Die Prokuristin der Lutherstift gGmbH hat nach mehreren gescheiterten Anläufen, speziell die obere Etage des Komplexes mit Leben zu erfüllen, nun endlich eine Partnerin gefunden, die ins Konzept passt: Ulrike Kaiser. Die 36-jährige Frankfurterin ist die Inhaberin der „Tagespflege im Oderbruch“, die in Podelzig eingerichtet wird.

Als Ulrike Kaiser beim Vor-Ort-Termin die Eingangstür zu den Räumen im Obergeschoss öffnet, sieht es aus, als könne man dort sofort einziehen: Neue Fenster, Türen und Sanitäranlagen, moderne PVC-Fußböden in Holzoptik, helle, freundliche Wände in Pastellfarben. Dass die Zimmer so schon seit Jahren auf eine Nutzung warten, darauf deuten höchstens einige Spinnweben hin.

„Für eine Seniorentagesstätte gelten höhere Anforderungen an den Brandschutz“, erklärt Doris Wilde, warum nun noch einmal investiert werden muss. Vor allem in den Anbau einer Außentreppe als zweiten Fluchtweg und eine Brandmeldeanlage. Außerdem müssen behindertengerechte Bäder und WC nachgerüstet werden. Die Kosten dafür trägt Ulrike Kaiser.

Sie wollte längst einziehen. Doch die vollen Auftragsbücher der Baubetriebe haben die Arbeiten verzögert. Wann sie beginnen und wann die Tagesstätte eröffnet werden kann, ist noch unklar. Klar ist, dass auf 312 Quadratmetern im Obergeschoss Platz für 15 bis 18 ältere Tagesgäste mit Pflegestufe ist. Der blaue Transporter, mit dem sie abgeholt und wieder nach Hause gebracht werden können, steht schon bereit.

„Wir kochen auch selbst“, betont Ulrike Kaiser, der ein großer Hund nicht von der Seite weicht: Ballou, ein Japanischer Akita-Rüde. Er wird, speziell dafür ausgebildet, Therapie-begleitend zum Einsatz kommen. Den Wunsch, sich mit einem Pflegedienst selbständig zu machen, habe sie schon länger gehabt, sagt Kaiser, die als staatlich anerkannte Altenpflegerin und einstige Pflegedienstleiterin in einem Heim alle Voraussetzungen erfüllt. Derzeit ist die Frankfurterin beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung tätig.

Interessierte Senioren aus Podelzig und dem Umland, einschließlich Frankfurt, oder ihre Angehörigen können Ulrike Kaiser unter Telefon 0173 7779377 erreichen. In der Einrichtung werden die Gäste Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr betreut.