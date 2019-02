Ministerin besucht Bildungsstätte

MOZ

Flecken Zechlin Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat der Jugendbildungsstätte des Deutschen Gewerkschaftsbunds in Flecken Zechlin am Donnerstag einen Besuch abgestattet. In einem eineinhalbstündigen Austausch informierte sie sich über die Arbeit der Einrichtung.

Besonders interessierte sich Ernst für die Entwicklung der Demokratiewerkstätten in der Region und den Stand der Prozesse, um Jugend an politischen Entscheidungen teilhaben zu lassen. Einrichtungsleiter Robert Sprinzl wies die Ministerin auf die zu niedrigen Fördermittel für die Arbeit der Demokratiewerkstätten hin. Das führe dazu, dass die Demokratiewerkstätten zunehmend von schwer kalkulierbaren Drittmittelfinanzierungen abhängig sind. Britta Ernst lobte das Engagement gegen rechtes Gedankengut, etwa durch die Seminare vor Ort.