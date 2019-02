Endstation Sehnsucht Familie

Stefan Klug

(MOZ) Von seinem Boss in eine tödliche Falle gelockt entkommt Roy gerade so mit dem Leben. Viele andere sind tot, bis auf ein junges Mädchen. Jene Roxy nimmt der Handlanger einfach mit, nur, um auch sie zu retten. Beide müssen weg aus der Gegend und es zeigt sich, dass ihnen niemand helfen wird. In ihrer ärmlichen Hütte sammelt sie unterwegs noch eine Dreijährige ein, ihre Schwester. Auf geht es nach Galveston, jene Hafenstadt vor den Toren von Houston/Texas. Hier suchen die beiden Unterschlupf in einem billigen Motel. Und für einen Moment könnte man denken, es handelt sich um eine junge Familie, die hier Urlaub macht. Doch irgendwie braucht man auch Geld. Und so wagt sich Roy aus der Deckung.

Roadmovie, Drama, Thriller - man könnte viele Etiketten auf diesen Film kleben. Er ist wohl von allem etwas. Vor allem der oberflächlich kühle Blick auf eine Situation, die für das White-Trash-America so typisch sein könnte. Abgerutscht in Kriminalität und Prostitution versuchen die Protagonisten, in der ausweglosesten Situation so etwas wie Normalität, ja Harmonie herzustellen. Doch der Alltag holt sie ein, sie können nicht über ihren Schatten springen und daher endet die Geschichte so, wie sie enden muss. Fast zumindest. Genauer betrachtet geben Ben Foster und Elle Fanning ein sehenswertes wie bedauernswertes Filmpaar ab. Und Mélanie Laurent hat die Geschichte eher bedächtig und unaufgeregt, aber nie langatmig inszeniert. So kann das Publikum mit den Handelnden mitfühlen, ohne sich mit ihnen identifizieren zu müssen.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 91 Minuten; Verleih: Koch; Regie: Mélanie Laurent; Ben Foster, Elle Fanning, Lili Reinhart; USA 2018