Seniorin stolpert über unerwartete Zahlungslücke

Antje Jusepeitis

Nieder Neuendorf (MOZ) Auf Eva L.s Erwerbslosenzeitkonto sind nicht allzuviele Monate verbucht. „43 Jahre lang habe ich fast immer gearbeitet. Ab September 2018 stand mir Rente zu“, sagt die Nieder Neuendorferin. Lediglich vor dem Eintritt ins Rentenalter war sie als Leistungsbezieherin beim Grundsicherungsamt in Oranienburg gemeldet. „Nach einer Rücken-OP und Knie-Problemen konnte ich nicht mehr als Altenpflegerin arbeiten.“ .Diesen Beruf hatte die 63-Jährige nach einer Umschulung 15 Jahre lang bis 2016 ausgeübt. Eine Arbeit, die auf den Rücken geht. „Aber ich hab es gern gemacht.“ Vor schwerer Arbeit schreckt die geborene Hennigsdorferin nicht zurück. „Maschinistin im Stahlwerk Hennigsdorf hab ich gelernt, immer Schichtdienst gearbeitet“, sagt sie. Nach ihrer Hochzeit und der Geburt der Tochter wechselte sie, wurde Telefonistin. „14 Jahre hab ich das gemacht, dann ging es dort nicht weiter.“ Eva L. war etwa ein dreiviertel Jahr arbeitslos, schulte zur Altenpflegerin um. „Zu Hause bleiben wollt’ ich nicht“. Außerdem will die geschiedene, später wieder verheiratete Frau ihr eigenes Geld verdienen.

Ihr Rentenbescheid weist eine Summe von 725,65 Euro auf. Beantragt hat sie die Rente Mitte Mai 2018: „Drei Monate im Voraus sind ausreichend hat man mir gesagt“. Auf mögliche Schwierigkeiten wies sie niemand hin. Im September erfuhr sie von der Rentenversicherung, dass diese ihr das Geld nicht rechtzeitig überweisen könne wegen interner Probleme.

„Ab November sollte die Rente auf meinem Konto sein, wurde mir zugesichert.“ Damit Eva L., inzwischen verwitwet, nicht ab September ohne Geld dastand, übernahm das Sozialamt die Zahlungen. 1 451,30 Euro gewährte es der Seniorin für den Zeitraum vom 1. September bis zum 31. Oktober 2018 als Vorschuss. Geld, das Eva L. dem Amt rechtlich gesehen schuldete. Die Schuld werde mit der eingehenden Rentenzahlung beglichen, erfuhr sie. „Das sehe ich ja ein. Aber warum überweist die Rentenkasse die gesamte Summe auf einmal ans Amt zurück,. Wovon soll ich denn dann leben?“, fragte sie sich. Zumal die letzte Amts-Zahlung am 14. Oktober, die erste Rentenzahlung jedoch Ende November als Nachzahlung erfolgte.

Weshalb diese in Komplettsumme an das Sozialamt überwiesen wurde und warum alternativ nicht eine Rückzahlung in Raten möglich sei, darauf erhielt weder Eva L. noch unsere Zeitung auf Nachfrage eine konkrete Antwort. „Als ich beim Oranienburger Amt telefonisch nachfragte, wovon ich denn leben und wie ich meine Miete bezahlen solle, wenn zwei Monaten kein Geld auf meinem Konto eingeht, sagte der Mitarbeiter schnoddrig: ,Borgen Sie sich doch was bei Bekannten oder nehmen einen Kredit auf und sprechen mit dem Vermieter, dass sie die Miete später zahlen.“ Eva L. ärgerte sich über diese aus ihrer Sicht dreiste Behandlung. „Die Miete einfach später zahlen, wie stellt er sich das vor. Vermieter sind inzwischen ganz rasch mit Kündigungen. Einen Kredit aufnehmen ohne Einnahmen ist auch nicht gerade die Lösung und ich möchte doch nicht irgendwo um Geld betteln.“ Am Ende musste sie sich genau dazu überwinden, um über die Runden zu kommen. Die Rentenversicherungskasse hat sich entschuldigt. Inzwischen gehen regelmäßig monatlich 725,65 Euro auf Eva L.s Konto ein. Denis McGee, Leiter der Unternehmenskommunikation und Pressesprecher der Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg erklärt mit Blick auf den Fall der Nieder Neuendorferin: „Damit die Altersrente pünktlich gezahlt werden kann, sollte sie möglichst drei Monate vor dem jeweiligen Rentenbeginn beantragt werden. In diesem Einzelfall sind wir unserem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden. Eine pünktliche Rentenzahlung wäre jedoch erst zu Ende September möglich gewesen. Laufende Geldleistungen mit Ausnahme des Übergangsgeldes werden laut Sozialgesetzbuch (SGB VI Paragraf 118) am Ende des Monats fällig, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Sie werden seit April 2004 am letzten Bankarbeitstag dieses Monats ausgezahlt.“

Constanze Gatzke, Sprecherin des Landratsamtes Oberhavel erklärt die allgemeine Hürde: „Durch den Übergang vom Arbeitslosengeld II in die Altersrente kann es wegen der unterschiedlichen Auszahlungsmodi (Monatsanfang, Monatsende) zu einer Versorgungslücke kommen.“

Können Betroffene im Vorfeld gegensteuern? Erfolgt ein nahtloser Wechsel vom Arbeitslosengeld II (SGB II) aufgrund einer geringen Altersrente in die Sozialhilfe (SGB XII), kann eine leistungsberechtigte Person in dem Monat, in dem ihr erstmals eine Rente zufließt, bis zum voraussichtlichen Zufluss der Rente ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten, kann ihr auf Antrag ein Darlehen gewährt werden. „Den Antrag hätte ich ja gestellt, wenn ich im Mai oder zumindest bis August schon gewusst hätte, dass das mit der Rente nicht gleich klappt. Aber im September war es ja zu spät dafür. Es gibt ja auch Bearbeitungsfristen für so ein Darlehen“, entgegnet Eva L. Auch die Deutsche Rentenversicherung hätte der Witwe ein Darlehen gewährt. „Aber die sehr freundliche Bearbeiterin in der Oranienburger Außenstelle der Rentenversicherung wies mich ebenfalls auf die rund zweimonatige Bearbeitungszeit hin. Da brauchte ich es ja nicht mehr.“ Das Darlehen hätte die Rentnerin durchaus in kleinen Raten zurückzahlen können. „Jetzt läuft ja alles. Aber ich will andere darauf aufmerksam machen, doch lieber länger als drei Monate im Voraus den Rentenantrag einzureichen, damit es ihnen nicht so geht wie mir.“