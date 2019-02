Grüne Doppelspitze bestätigt

Ulrich Thiessen

Fürstenwalde (MOZ) Brandenburgs Grüne ziehen mit der Doppelspitze Ursula Nonnemacher und Benjamin Raschke in die Landtagswahlen. Auf einer Landesdelegiertenkonferenz in Fürstenwalde wurde die Falkenseerin am Wochenende mit 92,5 der Stimmen auf Platz eins gewählt. Der Spreewälder Raschke erhielt 97,3 Prozent der Stimmen. Sahra Damus, Fraktionschefin der Grünen in der Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt (Oder) setzte sich gegen zwei Konkurrentinnen durch und wurde auf Platz drei gewählt.

Zuvor wurde einstimmig eine Resolution zum Erhalt des von der Braunkohleabbaggerung bedrohten Ortes Proschim verabschiedet. Die Potsdamer Schülerin Miriam Eichelbaum verteidigte in Fürstenwalde die freitäglichen Protestaktionen gegen die Kohlenutzung. „Wenn es darum geht, die Zukunft des Planeten zu sichern, ist Schulpflicht ein schwaches Argument“, verteidigte die 17-Järhige die Demonstrationen während der Schulzeit. Ohne diesen Regelbruch, würde die Politik dem Anliegen kein Gehör schenken.

Nonnemacher kritisierte scharf, dass Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu den größten Bremsern bei der Umsetzung des Kohlekompromisses gehört. Der Landesregierung warf sie Versagen in der Verkehrspolitik vor, die viel zu spät auf die steigenden Pendlerzahlen reagiert habe. Als Ziel gab Nonnemacher ein zweistelliges Wahlergebnis zur Landtagswahl aus.

Die endgültige Landesliste muss am Sonntag noch einmal von den Delegierten bestätigt werden.