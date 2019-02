Zwischen Bangen und Hoffen

Stefan Klug

(MOZ) Der Industrielle Hosokawa beabsichtigt, in einem südamerikanischen Land eine Fabrik zu bauen. Um ihn in der Entscheidung milde zu stimmen, wird seine Lieblingsopernsängerin für ein privates Konzert gebucht. Dieses findet in der Villa des Vizepräsidenten statt, die Prominenz des Landes ist anwesend. Nur der Präsident fehlt. Doch genau auf diesen haben es Guerilleros abgesehen, die die Veranstaltung stürmen. Alle Beteuerungen, das Staatsoberhaupt sei nicht greifbar, bringen sie nicht dazu, wieder von dannen zu ziehen. Eine wochenlange Geiselnahme folgt. Das Rote Kreuz verhandelt relativ erfolglos. Während dieser Zeit entwickeln sich vielfältige Beziehung zwischen den Geiseln wie auch zu den Kidnappern. Doch der Zustand kann nicht ewig andauern.

Julianne Moore und Ken Watanabe führen den international durchmischten Cast an, zu dem neben Sebastian Koch auch Highlander Christopher Lambert gehört. Regisseur Paul Weitz konzentriert sich bei seinem Kriminalstück vor allem darauf, wie die räumliche Nähe und der psychische Druck die Verhältnisse innerhalb der zusammengewürfelten Menschengruppe beeinflussen. Die als Stockholm Syndrom bekannte Veränderung in der Haltung zwischen Geiselnehmer und Gefangenen wird hier bis ins Detail ausgebreitet. Weitz lässt dabei die Frage nach dem Warum der Tat weitgehend unbeantwortet. Vielmehr konzentriert er sich darauf, die Annäherung zwischen den Gruppen in durchaus nachvollziehbaren Bildern darzustellen. Allerdings gibt der Plot nicht wirklich Material für 100 Minuten her, so dass sich immer mal wieder Längen einstellen. Sonst aber gut gemacht.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 100 Minuten; Verleih: dcm; Regie: Paul Weitz;Julianne Moore, Ken Watanabe, Sebastian Koch; USA 2018