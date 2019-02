Th. Messerschmidt

Brandenburg/Werder (MOZ) Am Sonnabend, 16. März, lädt die St. Katharinenkirchengemeinde zu einem sehr interessanten Besuch bei der Orgelbaufirma Schuke nach Werder (Havel) ein. Es besteht die Möglichkeit, sich dort über den Fortgang der Arbeiten am St.-Katharinen-Orgelprojekt zu informieren, schon gebaute Orgelpfeifen und Windlade, sowie den alten Spieltisch zu sehen und beim sogenannten „Angießen“, also dem Guss der Metallplatten für den Bau weiterer Pfeifen, dabei zu sein.

An dem Tag wird um 9.00 Uhr ein Bus vom Neustädtischen Markt aus nach Werder (Havel) fahren. Die etwa 1,5-stündige Führung durch die Werkstatt beginnt um 10.00 Uhr. Die Fahrt wird unterstützt mit Mitteln der Stiftung „Kirche im Dorf“.

Anmeldungen zur Teilnahme sind bis zum 1. März im Gemeindebüro St. Katharinen unter Tel. 03381-521162 oder bei fredlitwinski@yahoo.de möglich.