Dartclub beklagt Vandalismus

Steffen Kretschmer

Oranienburg (Moz) Die Stimmung könnte beim Dart-Club Harlekin aus Oranienburg eigentlich ziemlich gut sein. Denn sportlich läuft es für alle Beteiligten wie am Schnürchen. Allerdings verhageln zwei Vorfälle dem Verein so richtig die Laune. „Am 8. Februar und in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde unser Vereinsheim in der Berliner Straße mit Eiern beworfen“, sagt der Vorsitzende der Harlekins, Marcel Kolmetz.

Beim ersten Mal hatten die Oranienburger mit einem Jungenstreich gerechnet und das ganze Thema gar nicht so hoch gehangen. „Da es jetzt aber wieder passiert ist, haben wir die Polizei informiert“, berichtet Kolmetz, der davon ausgeht, dass „wohl aus einem vorbeifahrenden Auto geworfen“ wurde. „Irgendwann sind es aber vielleicht keine Eier mehr, sondern Steine. Das ist nicht mehr schön.“

Nun hoffen die Oranienburger, dass es keine derartigen Vorfälle mehr geben wird. Denn was es sonst aus den Reihen des DCH zu berichten gibt, ist durchweg positiv. Die vergangene Saison sei bei allen Mannschaften ordentlich verlaufen. Keines der sechs Teams hatte etwas mit dem Abstieg zu tun. Und, viel wichtiger: „Es sieht auch weiterhin gut aus. Personalprobleme haben wir nicht“, freut sich Marcel Kolmetz. „Ganz im Gegenteil. Wir können jetzt Anfang März, wenn die neue Saison beginnt, sogar acht Mannschaften an den Start schicken“ – zwei Steel- und sechs E-Dart-Teams. Damit zählt der Verein aus der Kreisstadt mittlerweile mehr als 60 Spieler. „Und vieles ist im Vergleich zu früher, vor allem mit dem Blick auf die Trainingsmoral, besser geworden.“

Gute Nachrichten gibt es auch von der ersten Mannschaft des DC Harlekin, die noch in der vergangenen Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen worden war. Sie wird wieder gemeldet. Allerdings wird Oranienburg diesmal nicht in der Dartsportliga Berlin (DSLB), sondern beim Deutschen Sportautomatenbund (DSAB) an den Start gehen. Kolmetz: „Bei uns kommen zum größten Teil wieder die alten Spieler zusammen. Sechs Jungs von damals sind dabei. Wir haben aber auch Oliver Komossa hochgezogen, der aus unserer siebten Mannschaft kommt, dort aber wegen seiner Klasse eigentlich nie hingehörte. Jetzt kommt es darauf an, dass sich unsere Erste erst einmal in der für sie neuen A-Liga zurechtfindet.“

Vom 7. bis zum 9. September veranstaltet der DC Harlekin sein Masters. Während der Termin fest steht, ist der Spielort noch offen. Das Ziel ist es, zusätzlich zum Masters zwei weitere Turniere anzubieten, für Jugendliche und Personen mit Beeinträchtigung. „Wir haben fünf, sechs Mitglieder mit Handicap“, sagt DC-Chef Marcel Kolmetz.(skr)