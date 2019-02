Schaulaufen der Stars

Stefan Klug

(MOZ) Rockstar Jack braucht nach einem Konzert dringend noch einen Absacker. Den nimmt er in einer Transvestiten-Bar, in der gerade ein Song-Contest stattfindet. Den Laden zum toben bringt Ally, eine Kellnerin. Jack ist von deren Auftritt so begeistert, dass er sie spontan einlädt, auch mit ihm auf der Bühne zu stehen. Anfangs ziert sich die junge Frau noch, aber schon bald jubelnihr die Massen zu. Ally startet durch und wird gar für den Grammy nominiert. Jack hingegen hilft die neue Freundin, die dann gar seine Frau wird, nicht wirklich über seine grundlegenden Probleme hinweg. Alkohol und Drogen haben ihn fest im Griff, Dämonen, die er nicht loswerden kann.

Wollte Lady Gaga mit Braley Cooper mal zusammen vor der Kamera stehen oder war es der Hollywood-Beau, den es nach gemeinsamen Gesang mit der Pop-Diva dürstete? Egal, die beiden geben ein schönes Filmpaar ab, was wahrscheinlich in der Wirklichkeit so nicht funktioniert hätte. Zudem ist die zugrundeliegende Geschichte nicht wirklich neu, wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder aufgewärmt. Insofern geht Bradley Cooper, der auch Regie führte, kein Risiko ein. Sein Blick aufs Showbizz ist der bekannte. Allerdings erweist sich die Mime als relativ guter und charismatischer Sänger, was vielleicht Hoffnung auf eine zweite Karriere keimen lässt. Lady Gaga fällt vor allem dadurch auf, dass sie nicht auffällt, also wie ein Normalo durch den Film schreitet. Singen kann sie natürlich, verabschiedet sich auch schnell vom Country-Genre ihres Filmpartners und wechselt zum gewohnten Pop. Schauspielerisch wird ihrer Rolle nicht viel abverlangt. Denn während Cooper den fallenden Star inklusive aller Peinlichkeiten geben muss, ist Gaga der aufstrebende Stern, der nur zu glänzen hat. Dass alles ist traurig, aber irgendwie dann doch weitestgehend harmonisch angelegt. Insofern hätte es nicht mehr als zwei Stunden gebraucht, die Geschichte zu erzählen. Dennoch sind Hauptdarsteller und Film inklusive Musik heiße Oscaranwärter.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 135 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Bradley Cooper; Lady Gaga,Lukas Nelson; USA 2018