Wandern mit Fontane im Ohr

Manuela Bohm

Berlin/Havelland (MOZ) Die Kulturministerin des Landes Brandenburg, Martina Münch, die Staatssekretärin im Infrastrukturministerium, Ines Jesse, sowie der Geschäftsführende Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbands, Michael Ermrich, informierten am Mittwoch über die Initiativen und Veranstaltungen im nun laufenden Fontane-Jahr - vor allem in der Fontane-Stadt Neuruppin. Das komplette Programm sei abrufbar auf www.fontane-200.de.

Derweil fanden im Havelland bereits mit „Fontane.200“ überschriebene Veranstaltungen statt. Wer dem Dichter nachspüren möchte, sollte seine Wanderungs-Berichte lesen und sich selbst auf den Weg durch die Region begeben. Interessant dürfte für jene, die sich dem 1819 geborenen Neuruppiner wandernd nähern möchten, auch das Hörbuch „Mit Fontane im Gepäck“ sein. Schauspielerin Laurin Katharina Singer liest aus den Wanderungen, Musiker Jaspar Libuda komponierte dazu eigens Stücke. Das Hörbuch ist unter anderem in der Rathenower Touristinfo und im Gemeindekirchenbüro am Kirchberg sowie in der Buchhandlung Tieke erhältlich.

Zudem lädt die Stadtbibliothek zu Lesung und Gespräch über „Fontanes Frauen“ ein. Am 7. März, 19.00 Uhr, stellen Schauspielerin Carmen-Maja Antoni und Autor Robert Rauh fünf Frauen vor, die Vorbild für Fontane-Figuren wurden.