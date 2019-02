Ein Jahrhundert Landeskirchliche Gemeinschaft

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Eine kleine Schar Hennigsdorfer Christen steht vor einem großen Fest: Am Sonntag feiert die Landeskirchliche Gemeinschaft in ihrer Kapelle an der Waldstraße das 100-jährige Bestehen.

An einem warmen Vorfrühlingstag hat Reinhard Nendza das Tor zum Gotteshaus weit geöffnet. Wie durch einen Tunnel fällt der Blick auf ein Kreuz. Der 66-Jährige, der einst im Hennigsdorfer LEW Schlosser lernte, ist die gute Seele der kleinen Gemeinde, der sich offiziell Gemeindeleiter nennt und all das organisiert und repariert, was so anfällt.

Die vergangenen Tage hat er sich damit beschäftigt, rechts und links des Saales Fäden zu spannen, an denen nun Fotos hängen, die ein Jahrhundert Gemeindeleben erzählen, viele davon in Schwarz-Weiß.

Nendza zeigt auf ein Bild, das etwa 1930 entstand. Menschen bilden eine Kette und entladen Steine von einem Wagen. „Weil wir damals kein Geld für einen Pferdewagen hatten, wurden die Gäule durch unsere Leute ersetzt“, plaudert er aus schwieriger, aber dennoch optimistischer Zeit. Wenig Geld, aber viele Mitstreiter: So präsentierte sich lange Zeit die Gemeinde.

Dem Außenstehenden mag es schwer verständlich sein, weshalb die derzeit 23 Mitglieder und weitere Freunde die Hennigsdorfer Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) brauchen. Schließlich gehört sie zur evangelischen Kirche, die Mitglieder taufen, trauen, vermählen sich dort und zahlen Kirchensteuer. Ihre Stunde, wie sie den Sonntagsgottesdienst nennen, haben sie auf den Nachmittag verlegt. So könne morgens der Gottesdienst anderer Gemeinden besucht werden. Findet man sich einfach zusammen, weil ein konservativerer Glaube als in der evangelischen Kirche gepflegt wird? Nendza verneint das: „Bei uns geht es familiärer zu. Und wir versuchen, bibeltreu zu sein.“ Als er weiter erzählt, tun sich dann doch Brüche zur Landeskirche auf: „Mit der Homo-Ehe sind wir nicht einverstanden. Auch von unserer Leitung, dem Gemeinschaftswerk, kam die Aufforderung: ,Tut uns den Gefallen und macht da nicht mit’“, berichtet der Gemeindeleiter und fügt hinzu: „Meiner Meinung nach passt es nicht zum Rahmen der Bibel, anders gewickelt zu sein.“

Dass in der LKG hingegen auch Platz für Nichtgläubige ist, beweisen die Hennigsdorfer immer wieder. Zum Beispiel beim Playday. Vier Mal im Jahr wird zum großen Kindertag eingeladen. Mal wird ein Film gezeigt, mal hält vor der Tür an der Waldstraße ein Klein-Lkw beladen mit Legosteinen. Elke Scharke hat für dieses Engagement jüngst den Gemeinwesenpreis der Stadt erhalten. Nendza weiß: „Da kommen viele Kinder ohne christlichen Hintergrund, teilweise aus bedürftigen Familien.“ Umso mehr bedauert er es, dass es trotz Kicker, Tischtennisplatte und Sofas zum Chillen keine feste Jugendgruppe mehr gibt. Auch der Posaunenchor, einst Aushängeschild der Gemeinde und bei der Grenzöffnung 1990 in Heiligensee mit von der Partie, „hat nicht mehr das Niveau“, räumt der Gemeindeleiter ein. Dabei erinnert er sich noch an DDR-Zeiten, in denen die Bläser einmal im Jahr in mehreren Trabis nach Kleinzerlang (Ruppin) fuhren, um dort ihr traditionelles Posaunen-Wochenende zu zelebrieren.

Die Gemeinde ist klein geworden. Aber sie hält zusammen. Und sie freut sich über Gäste. Am Sonntag zum Festgottesdienst wird beispielsweise Bürgermeister Thomas Günther (SPD) erwartet. Am Festtag wird das E-Piano schweigen. Stattdessen hat ein 100 Jahre altes Harmonium seinen Wiederauftritt. „Als wir noch keine feste Bleibe hatten, wurde es Sonntag für Sonntag von mehreren Mitgliedern auf einem Handwagen zu der Familie getragen, bei der unsere Stunde stattfand“, weiß die gute Seele des Hauses aus den Anfangsjahren zu berichten. Auch Prediger Sebastian Meys wird einmal nicht vor dem großen Kreuz stehen und die geistliche Stunde leiten. Statt dessen feiert den Gottesdienst der ehemalige Prediger Reinhard Kronberg.

Wenn Reinhard Nendza nach Wünschen gefragt wird, sind das ganz irdische: „Der Traum wäre, hier alles zu renovieren.“ Dafür wird vorerst das Geld nicht reichen. Aber wenigstens der Teppich in der Kapelle soll erneuert werden: „Der sieht teilweise verboten aus.“