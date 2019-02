Deftig und authentisch

Stefan Klug

(MOZ) Franz Eberhofer traut seinen Ohren kaum. Zu wenig los in der Provinz. Deshalb wird der Landpolizist nach München weggelobt. Die Arbeit vor Ort kann jetzt der Azubi machen. Und das gerade jetzt, wo sich Franz auf der Zielgeraden in Sachen Hochzeit mit seiner Susi wähnt. In der Landeshauptstadt freilich wird er nicht mit offenen Armen empfangen. Und auch, wenn die Geste von Kumpel Rudi, mit dem Eberhofer eine WG in der eigenen Wohnung zu gründen, großzügig ist, weg will der Eberhofer trotzdem. Der Zufall kommt ihm zur Hilfe. Denn beim Umzug in die große Stadt wird vom Papa das Auto geklaut. Der Wagen findet sich zwar schnell wieder an, doch im Kofferraum liegt eine Leiche. Die Tote ist das Aupair vom Bürgermeister. Doppelter Grund also für den Gesetzeshüter, schnell in die Heimat zurück zu kehren und die Ermittlungen aufzunehmen.

Eberhofers neuester Auftritt war zugleich der erfolgreichste in deutschen Kinos. Mit gutem Grund: Denn neben der bayerischen Provinzposse kommt hier ein echter Kriminalfall ins Spiel. Dabei besteht natürlich die Gefahr, die Sache ins Lächerliche zu ziehen. Doch Ed Herzog umschifft diese Klippe einigermaßen erfolgreich. Er bleibt dem Prinzip der Vorgänger mit deftiger Kost in Sprache und Auftreten treu, seine Hauptakteure sind auch immer noch ein wenig hinterwäldlerisch. Die Aufklärung des Mordfalls geschieht defacto als Nebenstrang zum Hauptthema, wie der Franz nun endlich zu seiner Susi kommt. Business as usual oder Dienst ist Dienst gilt hier auch für den bayerischen Dorfpolizisten. Ein Mord hindert ihn nicht, auch persönliche Ziele zu verfolgen. Die Geschichte lebt in erster Linie von Sebastian Bezzel und seinem kongenialen Partner Simon Schwartz, aber auch die anderen Nebenrollen sind sehenswert und passend besetzt. Ein munterer Filmabend ist also garantiert.

Genre: Komödie; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 97 Minuten; Verleih: Eurovideo; Regie: Ed Herzog; Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Eisi Gulp; D 2018