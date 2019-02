FC Bayern zieht mit Dortmund gleich - Martínez erneut stark

Von Christian Kunz und Klaus Bergmann, dpa

München (dpa) Ein müder FC Bayern hat dank Kopfball-Ass Javi Martínez Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund noch mehr unter Druck gesetzt.

Die Münchner legten beim 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC einen Arbeitssieg vor und zogen nach Punkten mit dem BVB gleich. Die Dortmunder müssen am Sonntag (18.00 Uhr) gegen Bayer Leverkusen nachlegen.

Vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena köpfte der beim 0:0 in der Champions League gegen Liverpool so starke Martínez zum insgesamt verdienten Erfolg in einem chancenarmen Spiel ein (62.). Der deutsche Fußball-Meister blieb erstmals in diesem Jahr in der Liga ohne Gegentor. In der 84. Spielminute sah der Berliner Abwehrspieler Karim Rekik nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Zuvor hatte ihn Gegenspieler Robert Lewandowski im Fallen getroffen.

Nach dem 0:2 im Hinspiel und dem Erfolg erst nach Verlängerung im Pokal-Achtelfinale taten sich die Münchner wieder schwer gegen die Hertha, die nach vorne allerdings zu harmlos auftrat. Die Berliner arbeiteten defensiv als Kollektiv gut zusammen und ließen keinen richtigen Spielaufbau des Rekordmeisters zu.

Dem Bayern-Spiel fehlte es an Tiefe, Geschwindigkeit und Überraschungsmomenten. Wiederholte Abseitsstellungen und Ballverluste sorgten für sichtbaren Ärger bei Niko Kovac in dessen 100. Ligaspiel als Trainer. Der 47-Jährige hatte zwar erklärt, dass ihm der Spektakelfaktor in diesem Heimspiel recht egal sei. Doch so wenige rasante Offensivszenen hätte sicherlich auch er nicht erwartet.

Ein ordentlicher Distanzschuss von Joshua Kimmich (14.) verfehlte das Tor. Kopfballversuche von Robert Lewandowski (16.) und Martínez (23.) blieben ungefährlich. Die beste Berliner Chance vor der Pause klärte der starke Jérôme Boateng, als er nach einem Doppelpass zwischen Salomon Kalou und Marko Grujic aufmerksam zur Stelle war. Der 30-Jährige spielte nach einer Erkältung für Mats Hummels.

Nach dem Seitenwechsel schnupperten die Berliner an der Führung. Kimmich leistete sich einen groben Ballverlust. Doch seinen Fehler bügelte er selbst wieder aus, als er den Schuss von Davie Selke kurz vor der Linie klärte (56.).

Kovac versuchte mit den Wechseln von Thiago für Leon Goretzka (46.) und Kingsley Coman für Franck Ribéry (58.) mehr Schwung zu entfachen. Die Führung fiel aber nach einem Standard. Eine Ecke von James, der aus dem Spiel unter ständiger Bewachung von Arne Maier lange keine Impulse setzen konnte, köpfte Martínez zu seinem ersten Tor seit über einem Jahr ein. Hertha-Keeper Rune Jarstein sah nicht gut aus.

Keine zehn Minuten nach seiner Hereinnahme musste Coman verletzt vom Feld. Der Franzose fasste sich hinten an den linken Oberschenkel. Für ihn kam Thomas Müller, der zum vierten Mal nacheinander nicht in der Startelf gestanden hatte. Das war beim Nationalspieler zuletzt 2009 der Fall. In der 86. Minute vergab Müller das 2:0, als er im Nachschuss den Ball verzog.