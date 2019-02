Eckhard Handke

Neuruppin Mitarbeiter der Firma Holz- und Metallbau GmbH aus Frankfort/Oder sind derzeit in Neuruppin unterwegs, um Straßenbänke aufzustellen. Am Donnerstag waren Tischler Ronny Werner (rechts) und Azubi Niklas Wendland am Alten Gymnasium zu Gange. Auch Kollegen der beiden sind auf Tour, um aufgearbeitete Bänke aufzubauen. Die noch nicht erneuerten Sitzgelegenheiten wurden gleich mitgenommen in die Werkstatt.