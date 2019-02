Den Körper verschraubt zu Schachtelsätzen

MOZ

Frankfurt Er kann beides: Markus Jeroch wirbelt über die Bühne und wirft mit Worten und Bällen nur so um sich. Den Körper verschraubt er in Schachtelsätzen. „Wenn er den Mund aufmacht, schlagen Worte Purzelbäume“, sagt GastgeberArnulf Rating, der zu seiner 93. Ausgabe des „Blauen Mittwoch“ nach Frankfurt bittet. Wieder stehen Comedy, Artistik, Musik und Clownerien im Mittelpunkt – wie bei Monsieur Momo, der mit seiner Show an die klassischen Clownsnummern aus dem Zirkus erinnert.

Tutty Tran ist der erste vietnamesische Stand-Up-Comedian in Deutschland. Laut eigener Aussage blieben ihm nicht viele Möglichkeiten: Entweder Comedy oder Asia-Imbiss. Nach ersten Auftritten war ihm klar: Das ist mein Ding! Musikalisch wird die Show von der Siemens Big Band begleitet. Seit mehr als 50 Jahren spielt sie Tanz- und Unterhaltungsmusik der 40er- und 50er Jahre. Etwa 20 Musiker im Alter zwischen 20 und 90 zelebrieren den Sound von Glenn Miller und Count Basie, von Duke Ellington und Benny Goodman.(red)

Mittwoch (27.2.), 20 Uhr, Kleist Forum, Frankfurt, Karten unter Tel. 0335 4010120