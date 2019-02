Linke zuversichtlich für Verhandlungen zum Verfassungsschutzgesetz

dpa

Potsdam (dpa) Der Countdown läuft: SPD und Linke in Brandenburg wollen nach bisherigen Plänen bis zu diesem Donnerstag eine Lösung im Koalitionsstreit über das Verfassungsschutz- und das Polizeigesetz finden. Linksfraktionschef Ralf Christoffers zeigte sich vorsichtig optimistisch.

„Es sind konstruktive Gespräche“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Wir streben an, dass beide Gesetze in etwa zum gleichen Zeitpunkt zum Abschluss kommen.“ Er halte das für möglich. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte im Januar einen Konflikt ausgelöst, als er ankündigte, den Verfassungsschutz aufstocken zu wollen. Die Linke fordert, dass die Ergebnisse des NSU-Untersuchungsausschusses in das Verfassungsschutzgesetz einfließen. Auch über das Polizeigesetz verhandeln beide Seiten.