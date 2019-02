„Wichtig ist gegenseitiger Respekt“

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Seit Anfang Februar ist Carmen Bier Geschäftsführerin des Helios-Klinikums Bad Saarow. Mit erst 29 Jahren ist sie Chefin von rund 1200 Mitarbeitern, vom Pflegepersonal bis zu den Chefärzten. Bernhard Schwiete sprach mit der gebürtigen Templinerin darüber, wie sie ihre neuen Aufgaben angeht.

Frau Bier, wie oft haben sie sich auf den vielen Gängen auf dem weitläufigen Klinikgelände schon verlaufen?

Noch gar nicht. Das Haus ist logisch aufgebaut, und ich kannte es schon aus meiner sechsmonatigen Zeit hier als Trainee im Jahr 2013. Ich verwechsle aber manchmal noch, welche Farbe zu welcher Fachabteilung gehört und die Buchstabenzuordnungen der einzelnen Häuser.

Was haben Sie in Ihren ersten Wochen als Geschäftsführerin gemacht?

Mit meiner Vorgängerin Julia Disselborg habe ich eine Themenübergabe gemacht. Ich habe mich den Chefärzten vorgestellt und war auf allen Stationen. Außerdem habe ich einen halben Tag in der Endoskopie hospitiert. Dabei haben mir die dortigen Schwestern ganz viel erklärt. Auch im OP-Bereich war ich schon.

Welchen Zweck haben solche Besuche?

So erhalte ich einen Einblick in unseren Alltag. Ich will wissen, wie sich unsere Mitarbeiter fühlen und Stresssituationen sehen. Ich bekomme ein Gespür für das Teamgefüge und kann Probleme erkennen. Außerdem möchte ich in allen Themen drin sein. Demnächst hospitiere ich noch in der Intensiv- und auf einer Normalstation.

Als Geschäftsführerin sind Sie die Chefin von rund 1200 Mitarbeitern. Kann man eine solche Zahl Menschen überhaupt jemals kennenlernen?

Natürlich wird man nie jeden mit Namen kennen. Aber ich kann ganz gut Gesichter zuordnen. Außerdem will ich nicht nur am Anfang viel im Haus unterwegs sein. Meine Mitarbeiter können über alle Themen mit mir reden. Ich will eine Offene-Tür-Politik betreiben. Natürlich ist der Alltag auch viel durchgetaktet. Aber ich versuche, trotzdem immer ansprechbar zu sein.

Sie führen auch eine stattliche Zahl von Chefärzten, die teilweise doppelt so alt sind wie Sie. Wie setzt man sich da bei Bedarf durch?

Das ist keine Frage des Alters. Wichtig ist gegenseitiger Respekt, allen Berufsgruppen gegenüber. Man muss die Kompetenzen des anderen anerkennen und wertschätzen. Und man muss verbindlich sein und sich an das halten, was man besprochen hat. Manchmal geht es auch nur darum, gut zuzuhören. Von der Erfahrung der Chefärzte, die die Klinik und deren Strukturen lange kennen, kann ich auch profitieren.

Bad Saarow ist Ihre erste Station als Geschäftsführerin. Wie sind Sie auf die Aufgaben, die Sie nun haben, vorbereitet worden?

Ich bin nach meinem Studium der Volkswirtschaftslehre in das Management-Trainee-Programm von Helios aufgenommen worden. Ich habe sechs Jahre lang eine Top-Ausbildung im Konzern genossen und Kliniken in unterschiedlichen Größen und Bundesländern kennengelernt. Dabei habe ich peu à peu mehr Führungsaufgaben übernommen. Zuletzt war ich kaufmännische Leiterin eines Krankenhauses von Helios in München.

Ihre Vorgänger als Geschäftsführer sind teilweise schon nach sehr kurzer Zeit an andere Stationen bei Helios weitergezogen. Wie lange bleiben Sie in Bad Saarow?

Ich bin in Brandenburg geboren, Bad Saarow ist für mich auch eine Heimkehr zu meinen Wurzeln, auch zu meinen beruflichen. Ich will hier einen guten Job machen und auch eine Weile bleiben. Auch dem Haus tut es gut, wenn die Position auf längere Zeit besetzt ist. Aber ich stehe nicht kurz vor der Rente, dementsprechend werde ich sicherlich nicht für immer hier bleiben.