Vor lauter Glück die Welt umarmen

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Erste Liebe, Europas größte Musikshow und ein abgezockter junger Mann bilden den Kern eines neuen Jugendstücks. Mit ihm wollen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt in Klassenzimmer ziehen. Am Freitag hat Schauspieler Michael Kuczynski vor Schülern geprobt.

Es ist der Erdkunderaum der Gesamtschule Talsand, der für Schüler der 8. Klasse eine Theater-erfahrung möglich macht. Die Sitzordnung in Bankreihen ist aufgehoben. Alle Stühle stehen im Kreis, und die Schüler erkennen bald, warum. Der Schauspieler Michael Kuczynski zieht sie hinein in eine Geschichte, die Fred Apke geschrieben hat. Beide Männer machen das Stück „Kurze Geschichte meines erfolgreichen Scheiterns“ tauglich fürs Klassenzimmer.

Der jugendliche Held heißt Zdislaw Krautmann, hat deutsche und polnische Eltern, fühlt sich jedoch weder in dem einen oder anderen Land heimisch. „Ich bin ein deutsch-polnisches Zebra“, stellt er fest. „Keiner hatte Bock auf mich.“ Er entdeckt die Musik als seine Insel und das Gitarre spielende Mädchen Selma. Als beide in einem großen Song-Wettbewerb auftreten sollen, sträubt sich Selma gegen Geldgier und Oberflächlichkeit des Musikgeschäfts. Zdislaw aber erliegt den Verlockungen und der Drohung, wieder zurück zur Mutter ziehen zu müssen.

Als Zdislaw aussteigen will, fühlt er sich verraten und verkauft, nimmt Drogen und zerbricht an dem Erfolg, den er sich mit einer betrogenen Liebe erkauft hat. Am Ende landet er in „der Klapse“. In seiner Therapiegruppe, die im Kreis sitzt, erzählt er seine Geschichte.

Michael Kuczynski zieht die in der Runde sitzenden Schüler hin-ein in diese Erinnerungen. Zuerst abwartend, dann neugierig und bisweilen atemlos, manchmal grinsend, verfolgen sie das Geschehen. Es könnte ein Stück weit ihre Geschichte sein. Denn mindestens in einem Satz stimmen die Achtklässler mit dem jungen Helden überein: „Der Mensch ist irre kompliziert.“

Dieses Stück ist noch nie zuvor aufgeführt worden, weshalb die Premiere am nächsten Donnerstag in einer 11. Klasse der Talsandschule eigentlich eine Uraufführung sein wird. Kuczynski und sein Regisseur Fred Apke sind sich nicht ganz sicher, ob sie schon alle Schachzüge der Bühnenkunst ausgereizt haben, die in einem Klassenzimmer möglich sind. Können wir noch nachbessern? Mit dieser Frage wandten sie sich am Freitag an die Achtklässler.

Von denen kam viel Lob in Form von Schlagwörtern: Cool, megageil, sehr emotional, er hat eine schöne Stimme. MichaelKuczynski dankte seinem Probenpublikum: „Ihr wart toll.“

Erst später räumte er ein, er habe so fern von einem richtigen Theater das erste Mal in einem Kreis gespielt. „Ich habe mich gefühlt, wie eine Maus, die von Tigern umgeben ist“, beschreibt der Profi sein Lampenfieber im Klassenraum.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt haben seit den 1990er-Jahren Erfahrungen mit Klassenzimmerstücken. Mittlerweile sind rund 500 Aufführungen zusammengekommen. Das aktuelle Stück soll auch in polnischen Schulen aufgeführt werden. Michael Kuczynski beherrscht beide Sprachen perfekt.