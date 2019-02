Goldstaub mit viel Herzblut gehütet

Andrea Linne

Panketal (MOZ) 27 Jahre führte der morgendliche Arbeitsweg Ute Hübner nach Bernau. Zwischen Aktendeckeln, historischen Schriften und Zeitungen hat sie im Stillen akribisch gewirkt. Am Donnerstag – und ein bisschen blutet ihr das Herz dabei schon – tritt sie diesen Weg letztmalig an. Die 65-Jährige geht in Rente.

Vielen Heimatforschern, Haus- und Grundstücksbesitzern, aber auch Mitarbeitern der Stadtverwaltung ist die studierte Lehrerin bekannt. Sie weiß, wo Fakten verborgen liegen, kann alte Schriften entziffern und zuverlässig historische Zusammenhänge bewerten. Längst ist sie mehr als eine Mitarbeiterin, hat sich weitergebildet und Sachgebiete für sich erschlossen. Sie ist das gesammelte Bernauer Wissen. Das hört sie nicht gern, dafür ist Ute Hübner zu bescheiden. Da gibt es doch ihren Chef, Bernd Eccarius, mit dem sie gern zusammenarbeitet. Fakt ist aber: Für das historische Archiv gibt es keine Nachfolge. Sie nimmt diesen Schatz mit in den Ruhestand.

Dabei hätte sie so gern noch manches übersetzt und erforscht. Wie die Bernauer „Acta“, die Aufgaben und Besoldung der „Dienst-Bothen, Gesinde, Tagelöhner, Flößer und Goldschläger“ im Jahr 1719 dokumentiert. Die alte Schrift auf besonderem Papier, geziert von Wasserzeichen mit bekröntem Adler, erhält sie minutiös lesbar und gibt sie für die Nachwelt in den PC ein. Allein über die Wasserzeichen, erzählt die freundliche Frau, die aus Papiermühlen der Region stammen, hergestellt aus zerfaserten Lumpen, ließe sich mehr forschen. „Wir haben auch wirklichen Goldstaub hier“, sagt sie mit leuchtenden Augen. So übergab vor zwei Jahren ein Nachfahre von August Wilhelm Petsch dessen Tagebuch und Lebensgeschichte. Der Bernauer, geboren 1788, „zeigt uns das wahre Leben jener Zeit, das ist wahnsinnig spannend“, wie Ute Hübner erzählt. Seite für Seite hat sie die Schrift übersetzt und als Datensatz erfasst. Aber auch die Original-Chronik des Stadtverordnetenvorstehers August Wernicke von 1894 samt Sach- und Namensregister, das Besuchern des Archivs hilft, ihr Stichwort auch zu finden, hält sie wie ein rohes Ei. Viele der seltenen Schriften, wie ein Adressbuch von 1908, das alphabetisch alle Hauseigentümer, sonstigen Bewohner, Gewerbe und Straßen aufführt – auch für Zepernick und Röntgental – bräuchte dringend eine fürsorgliche Sanierung.

Als Einzelkämpferin hat sie sich durch die Verwaltungsakten gewühlt. Denn neben dem historischen Archiv mit seinen Schätzen nimmt das Gros der Rollregale in der Breitscheidstraße inzwischen das Papier aus Beschlüssen, Verfahren und Entscheidungen aus der Stadtverwaltung ein. Dafür gibt es eine Nachfolgerin. Janin Grybowski, die in der Stadtbibliothek gelernt hat, wird die durchschnittlich 150 Aktenbündel jährlich registrieren dürfen. Die müssen nummeriert und einsortiert werden, damit man auch später – abhängig von den Aufbewahrungsfristen – Nötiges wiederfindet. Zum Beispiel lagern noch Gehaltsabrechnungen aus den 1950-er und 60-er Jahren im Verwaltungsarchiv. Manches, wie Bauakten, bleibt für immer bewahrt.

Ganz im Trend liegen Stammbäume von Familien. Zahlreiche Besucher kommen zu den Öffnungszeiten ins Stadtarchiv, um nach Vorfahren zu forschen. Nicht immer stimmen die Angaben, mancher zog auch schon enttäuschten Gesichtes wieder ab. Heimatforscher von Biesenthal bis Zepernick rufen durch, wenn sie etwas suchen. Aber auch Doktoranden oder Schüler brauchen oftmals die Hilfe einer Fachkraft aus dem Archiv. Gezählt hat Ute Hübner die Meter Archiv nie.

Aus den 1950er-Jahren hat sie einst vier Kästen voller Karteikarten übernommen. Diese wurden von der Stadtarchivarin aufgearbeitet und in den Computer übernommen. Online gibt es kaum etwas, dafür war weder Zeit noch Geld da. Auch hätte sich die Mitarbeiterin manchmal mehr Interesse gewünscht. „Nicht nur, wenn unbedingt ganz schnell eine Jahreszahl her musste“, sagt die Klandorferin schmunzelnd.

Wenn sie ab 1. März frei hat, dann wartet die Familie auf dem Hof. Es gibt genug in Haus und Garten zu tun, die vier Enkel freuen sich auf ihre Omi, die endlich mehr Zeit hat. Vielleicht wird es künftig auch ohne dicke Schmöker und staubige Aktendeckel gehen.