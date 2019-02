Harte Arbeit für den Frohsinn

Annette Herold

Erkner (MOZ) Es gibt kein Motto, dafür wird getanzt bis zum Gehtnichtmehr: Am Sonnabend findet in der Turnhalle Seestraße der zweite diesjährige Volleyballerfaschingsabend von Grün-Weiß Erkner statt. Für den Nachmittag ist Kinderfasching geplant, und bereits am Freitag haben Erwachsene die erste Auflage des Kostümfestes genossen.

Doch dem Frohsinn geht harte Arbeit voraus, wie Herbert Göhring berichtet, lange Vereinschef und dem inzwischen von seinem Nachfolger Michel Küchler geleiteten Verein nach wie vor eng verbunden. Da packen Große und Kleine mit an. So haben die Mädchen, um die zwölf Jahre alt, am Donnerstag beim Training mit Kompressorhilfe 2000 Luftballons gefüllt, die die Turnhalle schmücken sollen. Es gibt Vereinsmitglieder, die sogar Urlaub nehmen, um mit Dekoration Feststimmung im nüchternen Zweckbau aufkommen zu lassen.

„Ohne den großen Einsatz vieler, vieler Volleyballer wäre der Fasching so nicht möglich“, sagt Göhring. 90 Mitglieder hat der Verein, viele davon fassen zum Fasching ganz selbstverständlich mit an. Und feiern natürlich mit, so wie Sarah Kupfer und Melanie Ziminga, die sich auch beim Aufbau nützlich machten. Was die Faschingsabende angeht, waren sie sich sicher, dass es „ganz amüsant“ werden würde. Dabei verzichten die Volleyballer auf Karnevalsrituale wie Büttenrede und Elferrat. „Wir wollten diese Art des Feierns nicht“, erinnert sich Herbert Göhring an die Anfänge des Volleyballerfaschings vor 39 Jahren.

Ganz ohne Programm geht es aber auch in der Seestraßen-Turnhalle nicht. Es werde Tanzvorführungen geben, kündigte Göhring an. Freuen können sich die Besucher der beiden längst ausverkauften Abende auch auf eine ausgelassene Stimmung, die er und seine Mitstreiter so aus den Vorjahren schon kennen und in diesem Jahr wieder mit Hilfe der Gäste schaffen wollen. Musikalisch legt sich die Berliner Kapelle Station 3 für die Faschingsfreunde ins Zeug.