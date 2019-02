Bienen erweisen sich als Publikumsmagnet

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Biene als Zeichen einer mehr oder weniger intakten Natur ist derzeit ein großes Thema. Schon vor diesem Trend hat der Neuruppiner Verein „Wohnen – Mensch – Natur (WoMeNa)“ seine Vortragsreihe unter dem Motto „Das leise Verschwinden“ zusammengestellt. Am Donnerstagabend stand das nächste Referat in der Seeresidenz auf dem Programm. Marc Marquardt sprach über Bienen und deren Haltung. Rund 50 Zuschauer waren dabei.

Initiator Heiko Weißenfels vom Verein zeigte sich im Nachgang sehr zufrieden mit der Resonanz. Im März hatte sich der Zusammenschluss gegründet. Ziel ist es zu ergründen, wie Menschen sich in Naturschutz, aber auch in eine bessere Nachbarschaft einbringen können. Ersteres stand am Donnerstag im Fokus. Zuhörer erfuhren unter anderem, dass sie am besten den Bio-Honig vom Imker um die Ecke kaufen, sich vollkommen unkompliziert ein Insektenhotel zulegen können und auch auf einem Balkon schnell Insektenweiden mit blühenden Pflanzen gesät werden können.

„Es ist gar nicht so schwierig“, ist Heiko Weißenfels überzeugt. „Den eigenen Verbrauch überdenken und den Garten blühen lassen – das bringt schon etwas.“ Er weist darauf hin, dass der Populationsrückgang bei Nutzbienen jedoch nicht so hoch ist wie bei wilden Insekten.

Der Verein „WoMeNa“ ist aus einer Initiative der Neuruppiner Wohnungsbaugenossenschaft „Karl Friedrich Schinkel“ entstanden. Diese verfolgt ein nachhaltiges Unternehmenskonzept. Doch diese Themen sollten auch allen, die keine Genossenschaftsmitglieder sind, nähergebracht werden. Daher kam es zur Vereinsgründung, erklärt Heiko Weißenfels.

Am 21. März steht der nächste Vortrag in der Seeresidenz an. Ab 19 Uhr geht es dort um Blumenwiesen.