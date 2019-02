red

Fläming Der Naturpark Hoher Fläming mit seinen großen zusammenhängenden Wäldern mit altem Baumbestand ist Lebensraum und Brutplatz für einen besonders scheuen Vogel: den Schwarzstorch.

Sein charakteristisches Aussehen mit roten Beinen und metallisch schimmerndem Gefieder sowie seine Flügelspannweite von bis zu 1,90 Metern machen ihn zu einer imposanten Erscheinung. In den 50er und 60er-Jahren war er akut gefährdet – lediglich zehn bis 25 Brutpaare lebten in ganz Deutschland. Dank umfangreicher Schutzbemühungen ist sein Bestand mittlerweile stabil. Trotzdem ist er keineswegs häufig anzutreffen. Den wenigsten Wanderern zeigt er sich, denn er führt im Gegensatz zu seinem nächsten Verwandten, dem Weißstorch, ein verborgenes Leben fernab der Kulturlandschaft in naturbelassenen und fließgewässerreichen Wäldern. Auf Störungen reagiert er besonders empfindlich.

Das Naturparkzentrum Hoher Fläming am Fuß der Burg Rabenstein widmet dem Schwarzstorch die diesjährige Sonderausstellung. Die reich bebilderte Ausstellung „Der Schwarzstorch - Heimlicher Rückkehrer“ der Landesforsten Rheinland-Pfalz gibt Auskunft über Gefährdung, Lebensweise, Verbreitung und Lebensraum des Schwarzstorchs. Ergänzt wird sie durch zwei großartige Schwarzstorchpräparate des Naturkundemuseums Potsdam und brillante Fotografien von Dr. Bengt-Thomas Gröbel, der eine Schwarzstorch-Familie mehrere Jahre lang begleitete.

Zur öffentlichen Vernissage am kommenden Freitag, 1. März, um 18.00 Uhr laden der Naturparkverein Hoher Fläming e. V. und die Naturparkverwaltung Hoher Fläming ein. Ein besonderer Höhepunkt ist der Eröffnungsvortrag des Fotografen Dr. Bengt-Thomas Gröbel um 19.00 Uhr im Gasthaus Hemmerling.

Die imposanten Präparate eines Schwarzstorchs sowie alles Wissenswerte über Lebensweise, Gefährdung und Schutz dieser gefährdeten Vogelart sind bis zum 2. Juni im Naturparkzentrum in Raben zu sehen. Am 10. Mai wird darüber hinaus ein Filmabend mit anschließender Diskussion stattfinden und am 27. April um 16.00 Uhr besteht die Möglichkeit, sich gemeinsam mit dem Ornithologen und Mitarbeiter der Staatlichen Vogelschutzwarte Steckby Matthias Keller auf eine Vogelstimmenexkursion zu begeben.

Das Naturparkzentrum ist täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.