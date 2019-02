Feldstraße wird zur Ausweichroute

Martin Stralau

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Wie die Gemeinde dem gestiegenen Verkehr in der Feldstraße in Eggersdorf begegnen wolle, wollte Burkhard Herzog (Fraktionsgemeinschaft Verantwortung) anlässlich der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag wissen. In seiner Anfrage an Bürgermeister Marco Rutter (FDP) wies er darauf hin, dass die Straße seit der Teilsperrung der L 33 in der Ortsdurchfahrt Eggersdorf verstärkt als Umfahrung der offiziellen Umleitungsstrecke des Landesbetriebs Straßenwesen genutzt werde. Diese sieht von Richtung Bruchmühle eine Fahrtstrecke über Landsberger Straße, Mühlen-, Bahnhof- und Ernst-Thälmann-Straße Richtung Strausberg vor. Viele Kraftfahrer würden jedoch von der Bahnhof- in die von Anliegern mitfinanzierte Feldstraße abbiegen, vor allem werktags zwischen 6 und 8.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr. Dadurch seien vor allem Schul- und Kindergartenkinder gefährdet, die die Straße nutzen. Hinzu komme eine erhebliche Lärmbelästigung für die Anwohner.

Marco Rutter bestätigt Herzogs Beobachtung in Teilen. Die Feldstraße gehöre zu den Straßen, „die jetzt stärker als vor der Umleitung belastet werden“. Allerdings sei nach anfänglich starker Nutzung dieser Ausweichroute „ein Rückgang der Fahrbewegungen“ festzustellen. Wohl auch aus der Erkenntnis heraus, dass sie weder Komfort- noch Zeitgewinne bringe, sagt Rutter. „Auf der Suche nach Lösungen wurden bereits verschiedene Hinweise geprüft“, erklärt er. Dazu zählte der Vorschlag von Bürgern, die Feldstraße von der Karl-Liebknecht- Richtung Bahnhof- als Einbahnstraße auszuweisen. Diese Regelung wäre bei einer Betrachtung der Gesamtsituation „jedoch nicht zielführend“, sagt Rutter. „Bürger und Gewerbetreibende, die Am Markt in Eggersdorf ansässig sind, wünschen sich ausdrücklich die Zufahrt über die Feldstraße von der Bahnhof- in Richtung Karl-Liebknecht-Straße.“

Herzog hatte auch festgestellt, dass die Bankette der Straßen heruntergefahren werden, da die Feldstraße für Verkehr in zwei Fahrtrichtungen nicht breit genug sei. Er wollte wissen, warum die Verwaltung die Beschädigung einer Gemeindestraße zum Nachteil der Gemeinde zulasse bei einer Straßenbaumaßnahme, die sie nicht verantwortet. Aktuell seien keine Schäden an der Fahrbahn erkennbar, stellt Rutter fest und fügt an: „Es wird für die Dauer der Umleitung von keinen gravierenden Schäden ausgegangen.“ Grundsätzlich sei die Gemeinde als Baulastträger der Feldstraße für die Beseitigung von Schäden zuständig. Eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn nach Beendigung der L 33-Arbeiten sei nicht geplant und nicht zu erwarten.