Faktenreicher Blick in die Historie des Oberbarnims

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Derzeit sorgt ein denkmalgeschütztes Holztor der Ragöser Schleuse dafür, dass hinter den geplanten Termin für den Saisonstart am Finowkanal ein Fragezeichen gesetzt werden muss. Der Abschluss der Erneuerungsarbeiten für das vom Zahn der Zeit und des Bibers angefressene Teil wird bis Ende Mai angestrebt, die Schifffahrt soll aber bereits am 18. April wieder aufgenommen werden. Es gab schon entspanntere Phasen in der Geschichte der ältesten künstlichen Wasserstraße Deutschlands, deren Geburtsstunde am 21. Oktober 1603 schlug, als Kurfürst Joachim Friedrich die Anweisung dazu gab, schleunigst einen Verbindungsgraben anzulegen, der von der Faulen oder Alten Havel bei Liebenwalde zum Möllensee oberhalb des Dorfes Schöpfurth führen sollte. Es war bestimmt, die Strecke bis Eberswalde und weiter bis Niederfinow-Liepe zu kanalisieren. Darüber schreibt der Journalist, Heimatforscher und Regionalhistoriker Rudolf Schmidt (1875 bis 1943) in seinem 1924 erschienenen Werk „Das Finowtal in Sage und Geschichte, Sitte und Brauch“, das der Klaus-Becker-Verlag in Potsdam als Reprint wiederveröffentlicht hat.

Das 214 Seiten dicke Büchlein bietet jedem, der mit der etwas sperrigen Frakturschrift klar kommt, einen kompakten geschichtlichen Überblick. Das Original war im Auftrag des Kreisausschusses des Kreises Oberbarnim herausgegeben und von C. Müllers Buchdruckerei in Eberswalde gedruckt worden. Dem Bau und der Bedeutung des Finowkanals sind elf faktenreiche Seiten gewidmet. Doch der geneigte Leser erfährt viel darüber hinaus. Ihm wird zum Beispiel der Kreis Oberbarnim vorgestellt, dem die Städte Biesenthal, Bad Freienwalde, Strausberg, Werneuchen und Wriezen sowie 95 Dörfer und 63 Gutsbezirke angehörten, die es nach der damals jüngsten amtlichen Volkszählung auf zusammen 74 470 Einwohner brachten. Seit 1911 war Eberswalde ein eigenständiger Stadtkreis.

Rudolf Schmidt berichtet des weiteren Urgeschichtliches aus dem Finowgebiet, informiert über die Vorgeschichte der Finowlandschaft und erzählt über den Werdegang der Dörfer Heegermühle, Schöpfurth, Steinfurth, Lichterfelde, des Hüttenwerks, der Kolonie Kupferhammer und Spechthausens.

Neben den eher nüchternen Angaben zur Historie enthält das Werk auch einige Sagen – so die, wie Lichterfelde zu seinem Namen gekommen sein könnte. Als sie die freie Fläche um das im Auftrag ihres Vaters errichtete Schloss zum ersten Mal sah, soll ein Edelfräulein ausgerufen haben: „Lichtes Feld!“eschichte, Sitte und Brauch“, ISBN 978-3-88372-181-1, 14 Euro