Klärschlammentsorgung wird teurer

Matthias Henke

Gransee Keine Ruhe lässt Anke Freitag, Vorsteherin des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) Lindow Gransee, das Thema Klärschlammentsorgung. Kürzlich gab es einen Termin dazu im Landrats­amt von Ostprignitz-Ruppin.

Allein in diesem Landkreis, der für den TAV trotz dessen Sitz in Gransee als Kommunalaufsicht verantwortlich ist, gibt es vier Wasser- und Abwasserzweckverbände und ein Stadtwerk. „Die Situation ist aber für alle Verbände im Land Brandenburg ähnlich. Ich bin auch in Verbindung mit den Stadtwerken Zehdenick deswegen“, betonte Anke Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung. „Ich habe beim Landrat um Verständnis gebeten, dass man sich der Sache annimmt“, sagte sie weiter. Hilfe vom Land Brandenburg sei derzeit leider nicht zu erwarten.

Bereits bei der jüngsten Verbandsversammlung im Dezember hatte die Verbandsvorsteherin – wie berichtet – auf die Problematik hingewiesen, dass es zunehmend schwierig bis unmöglich werde, Klärschlamm auf die Äcker der Region auszubringen, denn nach dem Inkrafttreten der Düngemittel- und Klärschlammverordnung sei das Ausbringen nur noch von Beginn der Vegetationszeit bis zum 30. September eines Jahres möglich. Desweiteren wurden die Nährstoffgrenzen nach unten korrigiert. Was das Ganze aber konterkariere, sei der „Gülletourismus“ aus anderen Bundesländern, vorwiegend Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie dem Ausland, aus Holland. „Dort sind die Nitratwerte schon jenseits von gut und böse.“, so Freitag. Wenn Flächeneigentümer sich von der auswärtigen Gülle aber höheren Profit versprechen, könne der TAV mit seinem Schlamm nicht mehr zum Zuge kommen. Daher sei ihre Forderung an die Politik, dies zu unterbinden und die Verbände bei der Suche nach alternativen Möglichkeiten der Ausbringung zu unterstützen, zum Beispiel bei der Energieholzwirtschaft.

Aktuell muss der TAV einen Teil seines Klärschlamms lagern, was das Problem aber nur verschiebt. Ab 2025 soll der Schlamm zur neu gebauten Verbrennungsanlage nach Waßmannsdorf gebracht werden. Für Anke Freitag nicht die ideale Lösung. „Die Straßen sind eh schon voll“, sagt sie. Bei einem jährlichen Klärschlammaufkommen von rund 2 500 Tonnen müsste der Verband 100 Lkw-Ladungen organisieren. Die Kosten für alles bleiben letztlich beim Kunden in Gestalt einer erhöhten Schmutzwassergebühr hängen. Zum Vergleich: Derzeit zahle der Verband je ausgebrachtem Kubikmeter Klärschlamm rund 33 Euro. Der Preis sei seit Jahren stabil. Muss der TAV tatsächlich in die Verbrennung einsteigen, könne der Preis zwischen 150 und 200 Euro je Kubikmeter liegen, prognostiziert Anke Freitag.

Neben dieser wirtschaftlichen Problematik bleibe natürlich der Umweltaspekt nicht zu vernachlässigen.