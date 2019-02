Städtebaulicher Vertrag befürwortet

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Für das künftige „Wohngebiet Schönfelder Weg“ hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr wichtige Vorentscheidungen getroffen. Nach kurzer Diskussion – hier ging es um den Eigentumsnachweis für das Grundstücke – bestätigten die Mitglieder des Gremiums in der Sitzung am Donnerstagabend den städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan.

Die CKV Christian Krawinkel Vermögensverwaltung will auf einer Fläche von etwa 1,3 Hektar zwischen dem geplanten „Panke-Park“ im Norden und dem Schönfelder Weg im Süden laut Aufstellungsbeschluss vom Mai 2017 insgesamt 130 Einheiten in drei Wohngebäuden errichten. In dem Vertrag ist unter anderem festgelegt, dass der Vorhabenträger für einen Eingriff in eine Restwaldfläche von rund 650 Quadratmeter entsprechende Ausgleichsmaßnahmen durchführen muss. Die Kompensation erfolgt dabei nicht vor Ort, die Aufforstung wird vielmehr in der Gemarkung Frankfurt (Oder) stattfinden.

Darüber hinaus müssen für geschützte höhlen- beziehungsweise nischenbrütende Vogelarten wie Grauschnäper, Hausrotschwanz und Star neun Ersatznistkästen im verbleibenden Einzelbaumbestand angebracht werden.

Eine Zustimmung im Ausschuss fand außerdem die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes. Sie ist mit der Durchführung einer Umweltprüfung verbunden. Das Ziel sind die Festlegung eines allgemeinen Wohngebietes sowie Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung des Gebietes. Ferner mussten Auflagen, die sich aus den Sanierungsmaßnahmen zur Beseitigung des Grundwasserschadens im Bereich des Heeresbekleidungsamtes ergeben, berücksichtigt werden.

Der dritte Beschluss zum Bebauungsplanentwurf „Wohngebiet Schönfelder Weg“ betraf die Abwägung sowie die Satzung. Ulrich Schwarzer, sachkundiger Einwohner im Stadtentwicklungsausschuss, kritisierte in diesem Zusammenhang die Darstellung zu den Auswirkungen des Vorhabens auf den Verkehr. Sie sei nicht plausibel. So werde beispielsweise die Ladestraße als Ortsumfahrung für die Bundesstraße 200 genannt. „Das alles ist nicht akzeptabel und wurde auch schon mehrfach angesprochen“, bemängelte der Bernauer. Eine weitere Diskussion dazu gab es im Gremium jedoch nicht. Die Abwägung erfolgte schließlich im Block. Sieben Ausschussmitglieder stimmten für die Vorschläge, es gab zwei Nein-Stimmen.

Das letzte Wort zum „Wohngebiet Schönfelder Weg“ haben die Stadtverordneten. Sie entscheiden in ihrer Sitzung am 7. März endgültig über die von der Verwaltung eingebrachten Vorlagen.