Hausbau auf überflüssiger Rampe

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Bürgerversammlungen zum Abriss der Stadtbrücke und zum Neubau der B 158 in Bad Freienwalde lassen die Emotionen hoch kochen. So war es auch am Donnerstagabend im Schülerklub der Oberschule, obwohl es sich um eine Pflichtveranstaltung der Stadtverwaltung handelte.

„Frühzeitige Bürgerbeteiligung in Form einer Bürgerversammlung gemäß Baugesetzbuch am Vorentwurf zum Bebauungsplan ,B158 Stadtbrücke Bad Freienwalde – Neugestaltung der Ortsdurchfahrt/Brückenrückbau“ lautet das Wortungetüm, mit der die Veranstaltung überschrieben war. Dass trotzdem um die 40 Gäste erschienen waren, dürfte am Thema insgesamt gelegen haben. Astrid Goschin vom Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung zeigte, dass sich das Verfahren mit elf Stufen noch am Anfang befindet. Jetzt steht der förmliche Bebauungsplanentwurf bevor.

Dem folgt der Offenlagebeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung. danach werden die Pläne öffentlich ausgelegt. Dazu könne die Bürger Hinweise, Anregungen und Stellungnahmen geben, die in einem weiteren Schritt erneut durch die Stadtverordnetenversammlung abgewogen werden. Werde der Entwurf aufgrund dessen gravierend geändert, werde er erneut offengelegt. Erst wenn alle Stellungnahmen abgewogen seien, fassen die Stadtverordneten den Satzungsbeschluss. Und wenn dieser Rechtskraft habe, könne gebaut werden, schilderte Astrid Goschin das Verfahren.

Nur wenn alle Verfahrensschritte reibungslos über die Bühne gehen, sei frühestens Mitte 2020 mit dem Baubeginn zu rechnen, sagte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). Die Stadt wolle sich aber mit dem Landesbetrieb Straßenwesen abstimmen, der die Brücken über die Bahn, den Freienwalder Landgraben sowie über die Straße bei Aldi sanieren und mit dem Bau Mitte 2021 beginnen wolle. Deshalb erwägt die Stadt mit dem Abriss der Brücke bis dahin zu warten, um den Bürgern die Umleitung nicht länger als nötig zuzumuten.

Planer Robert Wolff stellte den Bebauungsplan vor, der grob das Gebiet darstellt, in dem der Straßenbau statt findet. Er zeigt, wo die Straße künftig entlang führt, wo öffentliche Grünflächen sind und wohin das Wasser abgeführt wird. Gravierendste Veränderung sei, dass die so genannte Südrampe von der Wriezener Straße zur B 158 nicht mehr gebraucht wird, so dass dort rund um den Schweitzer Platz, der als Grünfläche weiter besteht, Häuser gebaut werden könnten. Die neuen Parkplätze vor der Schlossparkambulanz bleiben unberührt, bestätigte Wolff auf Anfrage aus dem Publikum. Weiterer Einschnitt sei der Abriss eines Hauses an der Königstraße, das dem Kreisverkehr im Weg steht. Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter Tiefbau und Stadtentwicklung, versicherte, dass die Stadt mit dem Eigentümer verhandele und ihm ein Haus zum Tausch angeboten haben. Er habe bereits mehrere Objekte besichtigt. Texdorf ist sich sicher, dass es zu einer Einigung kommt.

Der Kern der Abrissgegner machte versuchte erneut, die Stadtverwaltung umzustimmen. „Mit dem Abriss der Brücke rettet die Stadt den Heilbadstatus nicht“, sagte Brunhild Wolske. Das Argument, wonach die Brücke eine Barriere bilde, sei nicht stimmig. „Die B 158 wird eine Barriere der Gesundbrunnenstraße sein“, beharrte die Seniorin. Dietmar Gramzow stellte den Abfluss des Regenwassers in Frage. Weitere Fragen nach der Straßenbreite, der technischen Umsetzung des Gefälles und dem Verkehrsfluss des Kreisverkehrs konnte Wolff nicht beantworten, weil dies nicht Bestandteil des Bebauungsplans sei. Dies sei die Aufgabe eines Fachplaners für Straßenbau.