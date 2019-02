Hoffnungen - Enttäuschungen - Sehnsüchte

Am 11. November 1918 fand in den Nachmittagsstunden die bisher größte Demonstration der Einwohnerschaft der Stadt Brandenburg statt. © Foto: Stadtmuseum

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Die zeithistorische Ausstellung unter dem vollständigen Titel „Enttäuschungen – Sehnsüchte – Hoffnungen/Lebenswege entlang gesellschaftlicher Umbrüche in der Stadt Brandenburg an der Havel“, die am Donnerstag im Gotischen Haus eröffnet wurde und seit Freitag im Stadtmuseum im Frey-Haus zu sehen ist, möchte die Besucher auf eine anschauliche Geschichtsreise durch das „kurze 20. Jahrhundert“ mitnehmen. Der historische Rahmen umfasst die Zeit von der Novemberrevolution und der Ausrufung der Weimarer Republik in den Jahren 1918/19 bis zur friedlichen Revolution im Jahr 1989. Diese Zeiten der verschiedenen Epochenwechsel brachten für Brandenburg massive Brüche und Veränderungen mit sich – für die Einwohner der Stadt auf politischer Ebene, für die Wirtschaft, Kultur und Bildung aber auch bis in die Familien hinein. Wichtiger Ansatz des Projektes ist es, Geschichte anhand individueller Biographien darzustellen. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die spannende Frage, welche Enttäuschungen erlitten die Brandenburger, welche Sehnsüchte und Hoffnungen erwuchsen aus diesen Situationen.

Unter extrem schwierigen Rahmenbedingungen erstritten und erkämpften mutige Männer und Frauen Deutschlands erste Demokratie. Welche Rolle spielten Personen wie der Oberbürgermeister Franz Schleusener oder der Stadtverordnetenvorsteher Otto Sidow (SPD-Mitglied)? Wer kennt Else Fisch, eine der drei ersten Frauen, die in die erste Stadtverordnetenversammlung gewählt wurde, die nach dem allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrecht im Jahre 1919 durchgeführt war. Wie gestaltete sich das Leben politisch aktiver Menschen in zwei Diktaturen – erzählt am Schicksal von Charlotte Grupa, geb. Henschel und ihrem Bruder Fritz Henschel. Was können uns die Mitglieder des Friedensarbeitskreises der evangelischen Kirche über ihren Kampf gegen Aufrüstung und für Frieden in den 80-er Jahren erzählen, sind ihre Hoffnungen und Sehnsüchte erfüllt worden? Oder machten sich auch Enttäuschungen breit?

Schüler des von Saldern-Gymnasiums beteiligen sich im Rahmen ihres Unterrichtsthemas „Leben in zwei Diktaturen“ an der Ausstellung und werden bis zum November dieses Jahres eigene Forschungsthemen vorstellen.

„Hoffnungen - Enttäuschungen - Sehnsüchte“ ist immer dienstags bis sonntags sowie an ausgewählten Feiertagen von 13 bis 17 Uhr im Stadtmuseum im Frey-Haus, Ritterstraße 96, zu besichtigen. Die Ausstellung wird begleitet durch ein interessantes Veranstaltungsprogramm. Erwachsene zahlen drei, ermäßigt 1,50 Euro, Kinder und Jugendlichen haben freien Eintritt. Weitere Informationen gibt es unter www.stadtmuseum-brandenburg.de/sonderaus-stellungen/ (red/awa)