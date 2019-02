boh

Rathenow Joe Carpenter ist wohl einer der bekanntesten Exporte der Region im 21. Jahrhundert. Mit Auftritten, einem ersten Album und gespielten Songs im Radio, hat er sich nach eigenen Angaben seinen Traum erfüllt. So ist das Motto des waschechten Westhavelländers „Lebe deinen Traum“ durchaus nachzuvollziehen.

Nach seinem Debütalbum „einfach frei“ schrieb Carpenter neue Titel, die teils Eingang in „Klappe! Die Zweite“ fanden. So heißt das nächste Album des Musikers. „Man kann sich auf frisch aufgeputzte Songs und auch auf ein paar schöne Überraschungen freuen“, weckt der 44-Jährige Erwartungen. „Klappe! Die Zweite“, erschienen im Februar, sei ein Album mit eingehenden Liedern und aus dem Leben gegriffenen Texten. Von seinem Können, seiner Stimme und auch seinem Willen ist nun auch ein erfolgreicher Musikproduzent überzeugt. Sein Name: André Stade.

Die Zusammenarbeit sei ein Schritt in die richtige Richtung, so Carpenter. Beide schreiben und produzieren derzeit für ein weiteres Joe-Carpenter-Album. Indes stellt der Westhavelländer seine Lieder von „Klappe! Die Zweite“ im Rathenower Kulturzentrum vor. „Ich freue mich so sehr, dass ich wieder in diesem Hause auftreten darf. Meine Heimat ist für mich die Mitte meines Herzens“. Am 25. Oktober, ab 19.30 Uhr, singt und erzählt Joe Carpenter und plaudert mit seinem Publikum. Tickets hierfür sind an der Theaterkasse (dienstags bis sonntags von 11.00 bis 17.00 Uhr, Telefon: 03385/519051) erhältlich.

Nach wie vor arbeitet Carpenter konsequent an seiner Karriere. Ohne Manager, Agentur oder großem Plattenlabel im Rücken schaffte es der Sänger, verschiedene Radioredakteure von seiner Musik zu begeistern. Neben seinen eigenen, aus dem Hörfunk bekannten Titeln, finden sich im Repertoire des Sängers auch Stücke seiner großen Vorbilder: Peter Maffay und Udo Lindenberg.