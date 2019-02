Fontane als europäischer Schriftsteller

Helmut Augustiniak

Paretz Ein außergewöhnliches Thema im Fontanejahr hatte auch der zweite Wintervortrag des Vereins Historisches Paretz. Ging es zuvor um Fontane und sein Verhältnis zum Liederdichter Paul Gerhardt, so stand hier der Europäer Theodor Fontane im Fokus. Professor Hubertus Fischer, langjähriger Ehrenpräsident der Fontane-Gesellschaft aus Berlin, forscht zum Thema. Seine Bücher u. a. „Fontane und Polen: Fontane in Polen“ und „Fontane und Italien“ sind Zeugnisse dafür.

Der Vereins gedenkt auch ehemaliger verdienstvoller Mitglieder. Am 13. Februar wäre Ehrenmitgliedes Wolfgang Stapp (1927 – 2017) 92 Jahre alt geworden. Er war Verleger aus Berlin und gab vor allem Bücher zur Geschichte Berlins heraus, aber auch solche wie „Schloss Still im Land Paretz in Wort und Bild“ oder das seit langem vergriffene Werk „Bekannte und unbekannte Guts- und Herrenhäuser im Land Brandenburg“. Als Mitglied des Vereins nahm er Einfluss auf die Wiederherstellung des Grottenberges im Paretzer Schlosspark.

Seinen Vortrag zu Fontane als Europäer begann Professor Hubertus Fischer mit der Feststellung, dass Fontane mehr von der Welt gesehen und mehr von der Welt gewusst hat, als allgemein angenommen wird. Während seiner Wanderungen in England und Schottland fasste er den Entschluss, ähnliche Wanderungen in seiner Heimat Preußen durchzuführen und literarisch zu verwerten. Ohne die Werke „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ und „Fünf Schlösser“ würde Brandenburg im Gegensatz zu den übrigen Bundesländern ein Schattendasein führen.

Heinrich von Kleist schrieb in einem Brief an seine Frau als er durch die Mark fuhr, dass von seiner Reise diesmal nichts zu sagen sei, „… alles sei ohne Interesse, … zu sehen seien Korn auf Sand, Kiefern auf Sand und … elende Dörfer.“ Das ist ein Bild vom damaligen Brandenburg. Zum Glück hat sich das geändert.

In seinem großen Roman „Der Stechlin“ schildert Fontane, dass Naturereignisse, die unsere Erde erschüttern, sich durch brodelndes Wasser oder Fontänen im Stechlinsee widerspiegeln. Verbindungen über Preußen hinaus schildert er u. a. in seinen Romanen „Cécile“ in der Person des v. Gordon, der Unterseekabel verlegt oder auch in „Unwiederbringlich“, in dem die Hauptperson Graf Holk seinen Hofdienst als Kammerherr in Dänemark leisten muss. Den polnischen Lesern erschließt Fontane durch seine Romane „Effie Briest“ und „Mathilde Möhring“ die Lebensweise der Menschen in den ehemaligen deutschen Gebieten.

Georg Weigel aus Falkensee,, ehemaliger Angestellter im Schloss Paretz, war begeistert von dem Vortrag. Er selbst war erstaunt, als er vor 20 Jahren eine Schweizerin durch das Schloss führte, die nach dem Lesen der „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, die von Fontane geschilderten Stätten kennenlernen wollte.

Der nächste Wintervortrag findet am 13. März in Paretz im Saal am Schloss statt. Silke Kiesant (SPSG) spricht über „Fontanes „Uhr“-Zeit“.