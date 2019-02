Stadt fällt 70 Bäume in der Badstraße

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Rund 70 Bäume müssen dem Ausbau der Badstraße weichen. Am Freitag hat der Stadthof mit den Fällungen der zirka 80 bis 90 Jahre alten Kastanien, Kiefern und Robinien begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 1. März andauern. Es kann zu kleineren, kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen kommen. Die Badstraße soll, wie auch die Speyerer Straße, in der die Fällarbeiten bereits abgeschlossen sind, in diesem Jahr grundhaft ausgebaut werden. In der Badstraße betrifft das aber nur den Bereich zwischen Berliner Straße und Rheinstraße.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden die Bäume zuvor von Sachverständigen untersucht. Insgesamt sei ihr Zustand schlecht und neu gebildete Sekundärkronen hätten nicht die Bruchfestigkeit der Originalkronen. Um den Alleecharakter der Badstraße aber zu erhalten, sollen später 63 Bäume neu gepflanzt werden. 16 kleinere Kastanien, die in Baumlücken gepflanzt worden waren, will die Stadt im März umsetzen. Sie sollen auf städtischen Friedhöfen einen neuen Platz finden.