Pflegeheim-Unternehmer befürchtet zu viele Plätze

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Rund 600 Plätze gibt es derzeit in Alten- und Pflegeheimen in Oranienburg und den Ortsteilen. Die Nachfrage ist nach wie vor groß. Allerdings dürften in den nächsten Jahren weitere gut 300 Plätze dazukommen. Ist bald ein Überangebot erreicht?

Auch in der wachsenden Stadt Oranienburg leben immer mehr Menschen im Seniorenalter. Wer betagt, aber noch einigermaßen fit ist und bequem auf soziale Betreuungsdienste zurückgreifen will, zieht eine altersgerechte Wohnung vor. Auch für diese Wohnform gibt es in der Kreisstadt zahlreiche Plätze. Weitere 88 will die Unternehmensgruppe Michael Bethke in vier Häusern auf ihren Grundstücken an der Bernauer Straße noch schaffen. „Wir hoffen, dass wir dafür die Baugenehmigung in Kürze bekommen“, sagt Firmenchef Michael Bethke.

Kritisch sieht Bethke allerdings die in einigen Jahren zu erwartende Zahl von Betreuungsplätzen in Alten- und Pflegeheimen in der Oberhavel Kreisstadt. Derzeit baut die Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft (OWG) ein Altenheim auf ihrem Grundstück an der Walther-Bothe-Straße in der „Weißen Stadt“. Mehr als 100 Plätze sind dort geplant. Ende 2020 soll die Einrichtung, die Mitgliedern der Genossenschaft vorbehalten ist, in Betrieb gehen.

Schräg gegenüber der neuen OWG-Immobilie, an der nördlichen Seite der Walther-Bothe-Straße, will die Deutsche Seniorenresidenz GmbH ein Altenheim mit 150 Plätzen errichten. Die Gesellschaft hat dazu ein rund 8 000 Quadratmeter großes Grundstück von der Stadt Oranienburg erworben. Über den Billigungsbeschluss zum Bebauungsplan 124 „Seniorenzentrum an der Walther-Bothe-Straße“ entscheiden die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am kommenden Montag. Die Linksfraktion lehnt den Plan ab, weil Oranienburg dafür ein städtisches Grundstück an einen Investor verkauft habe, für den Rendite im Vordergrund stehe.

Für Bethke, der in Oranienburg selbst 154 Pflegeplätze an der Bernauer Straße vorhält, und die anderen vorhandenen großen Anbieter wie Domino und Diakonie sei das natürlich Konkurrenz auf dem umkämpften Markt der Alten- und Pflegeplätze. Bethke befürchtet, dass der Oranienburger Bedarf damit in ein paar Jahren mehr als gedeckt ist. Er würde den Stadtvätern raten, dem noch laufenden Verfahren eine Absage zu erteilen.