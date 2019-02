MOZ

Eberswalde (MOZ) Mit sogenannten Polenböllern haben Unbekannte die Scheiben eines Einkaufsmarktes an der Eberswalder Wilhelmstraße gesprengt und somit stark beschädigt. Sie drangen allerdings nicht in den Markt ein. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen über-nommen.