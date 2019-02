Grüne wollen in Brandenburg mitregieren

dpa

Fürstenwalde (dpa) Knapp ein halbes Jahr vor der Landtagswahl zeigen sich die Brandenburger Grünen bereit zum Mitregieren - und stellen Bedingungen. Parteichefin Annalena Baerbock forderte am Samstag beim Landesparteitag in Fürstenwalde, dass es keinen neuen Tagebau geben darf und das Dorf Proschim in der Lausitz nicht dem Braunkohletagebau weichen soll. „Bei uns wird es kein Rumgemauschel bei der Frage "Neue Tagebaue oder Abreißen von Dörfern?" geben“, sagte die Brandenburger Bundestagsabgeordnete.

Bisher ist offen, ob Proschim umgesiedelt wird. Das halten die Grünen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor. Sie verabschiedeten eine Resolution, in der sie fordern, kein weiteres Dorf dem Braunkohletagebau zu opfern und schneller aus der Kohle auszusteigen als 2038 - das ist das späteste Ausstiegsdatum, das die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission genannt hatte.

SPITZENDUO: Die Grünen sind derzeit in der Opposition. In den jüngsten zwei Umfragen kamen sie auf 10 bis 12 Prozent. Der Parteitag bestätigte das Spitzenduo für die Landtagswahl aus einer Urwahl mit Rückenwind. Landtagsfraktionschefin Ursula Nonnemacher (61) erhielt von den über 100 Delegierten 92,5 Prozent und steht auf Platz eins der Landesliste. Der Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke (36) kam auf 97,3 Prozent für den zweiten Platz der Liste.

„Wir haben lange Jahre gezeigt, dass wir Opposition können, wir beweisen gerne, dass wir auch Regierung können“, sagte Nonnemacher. Die Grünen schauten nach der Wahl, in welchen Konstellationen „das meiste Grün drin ist“. Co-Spitzenkandidat Raschke zeigte sich ebenfalls selbstbewusst: „Wir sind dann zwar bereit, aber wir machen das nicht um jeden Preis.“ Nonnemacher schloss eines aus: „Mit uns wird es keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben.“

LANDESLISTE: Auf dem dritten Platz der Landesliste setzte sich die Grünen-Fraktionschefin im Stadtparlament von Frankfurt (Oder), Sahra Damus, durch. Die Landtagsabgeordnete aus Cottbus, Heide Schinowsky, scheiterte damit, auf die Landesliste zu kommen. Sie kandidierte auf Platz drei und sieben ohne Erfolg. Fraktionschef Axel Vogel kam auf Platz vier der Liste, die Landesvorsitzende Petra Budke auf Platz fünf - beide waren ohne Gegenkandidat. Der Co-Vorsitzende Clemens Rostock setzte sich gegen Henry Liebrenz auf Platz sechs durch.

Die Fernsehmoderatorin Carla Kniestedt hatte im dritten Anlauf Erfolg - sie kam auf den elften Listenplatz. Zuvor bewarb sie sich vergeblich um Platz sieben und verzichtete bei der Entscheidung für Platz neun auf einen zweiten Wahlgang, konnte sich aber im Rennen um den elften Platz im zweiten Wahlgang durchsetzen. Kniestedt ist im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in den Sendungen „rbb um 6“ und im „Heimatjournal“ zu sehen.

EUROPAWAHL: Die Spitzenkandidatin der europäischen Grünen für die Europawahl, Ska Keller, wandte sich gegen das Schüren von Hass. „Viele Parteien setzen auf Hass, auf Abgrenzung und auf Angst, um ihre Ziele zu erreichen“, sagte die Brandenburgerin am Sonntag, ohne Namen zu nennen. „Gerade jetzt braucht es eine politische Kraft, die auf Hoffnung setzt und die mutig und zuversichtlich in die neue Zeit geht mit klarem Kopf und mit Ideen, die Feuer fangen.“ Am 26. Mai stehen die Europa- und die Kommunalwahl an.

KOMMUNALWAHL: Die Grünen fordern mehr finanzielle Hilfe des Landes für Kommunen mit hohen Krediten. Das geht aus der kommunalpolitischen Erklärung hervor, die sie in Fürstenwalde mit großer Mehrheit verabschiedeten. Sie wollen außerdem mehr Plastik aus dem Alltag verbannen und setzen sich dafür ein, „die Möglichkeiten einer kommunalen Plastesteuer“ zu prüfen. Die Kitas sollen nach ihrem Willen mehr Betreuung für Kinder anbieten können.