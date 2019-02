Bahn frei für Millionenprojekt am Gallberg

Th. Messesrchmidt

Brandenburg (MOZ) „Mit der Fertigstellung ist im Herbst 2019 zu rechnen“, endete im März 2017 die Projektvorstellung für den Gallberg im Brandenburger Wochenblatt. Ein ehrgeiziger Plan für ein auf 20 Mio. Euro geschätztes Gemeinschaftsprojekt, das auf die 30.000 qm große Brache zwischen A.-Bebel-Straße und Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks eine Kinder-, Gesundheits- und Senioren-Oase zaubern sollte. Die Lebenshilfe, Promnitz-Therapiezentren sowie die Senioren- und Pflegezentrum Brandenburg gGmbH hatten das 2013 von Aufbauten bereinigte Grundstück im Februar 2017 als Planungs- und Investitionsgemeinschaft von der Stadt erworben und eine Bebauung nach Jahresfrist im Blick. „Ein zu ambitionierter Plan“, wie Lebenshilfe-Vorstand Matthias Pietschmann einräumt. Das Abwägungsverfahren sei sehr aufwendig gewesen, ebenso die Kampfmittelsondierung und teilweise -beseitigung als Resultat der Flakstellung für die Opel-Werke in den 1940er Jahren. Schließlich galt es noch, die Gasdrucktrasse an der östlichen Grundstücksgrenze mit einem 10-Meter-Freiraum zu versehen und sich mit der Deutschen Bahn wegen des ebenfalls angrenzenden Industriegleises abzustimmen. „Auch wenn hier nur selten Bahnen fahren. Jedenfalls müssen wir im Rahmen der Erschließung nun auch am Bahnübergang bauen und für freie Sichtachsen sorgen“, erklärt Homm. Die gute Nachricht: Die Erschließung steht kurz bevor. Vergangene Woche konnten dank vorgezogener Baumfällgenehmigung die Fällarbeiten auf der künftigen Straßenfläche erfolgen, „was viel Wildwuchs und 30 Bäume umfasste und von zwei der vier Garten- und Landschaftspflege-Trupps der Lebenshilfe-Werkstatt erledigt wird“, so Dirk Michler. Im März, so Pietschmann, werde mit der Baugenehmigung gerechnet, folglich im April mit dem Straßenbau begonnen. Die Trasse – ohne Deckschicht – soll ab September befahrbar sein, um als Baustraße herhalten zu können. Denn im Herbst soll im Ostsektor der Brache Baustart fürs Lebenshilfe-Projekt sein, das einen U-förmigen Kindergarten mit 168 Plätzen vorsieht – 50 für Krippen-, 64 Kita-, und 54 für Hort-Kinder. Inklusive Übernachtungs-Kita in zwei Wohnungen für je sechs Kinder. Die Eröffnung ist zum Schuljahresbeginn 2020/21 vorgesehen. „Ein Jahr Bauzeit muss genügen. Die Kita wird dringend gebraucht“, weiß Pietschmann.

Die Projekt-Partner legen etwas später los. Familie Promnitz entlang der August-Bebel-Straße mit ihrem zweigeschossigen Therapiezentrum, das ein Bewegungsbad, eine Sauna und ausreichend Platz für Physio- und Ergotherapie, Logopädie, medizinisches Training und Arztpraxen haben wird. Am Bahndamm entlang schließt sich das Revier der Senioren- und Pflegezentrum Brandenburg GmbH an, das mit zwei Pflege- und drei Wohnhäusern bebaut wird. Lärmschutz und Bauhöhe seien noch nicht im Einklang, folglich ist noch Planungsbedarf, berichtet Uwe Homm, der technische SPZ-Leiter. Er rechnet mit Baubeginn im Frühjahr 2020. Womit alle rechnen: dass die Bau-Gemeinschaft statt der vor zwei Jahren angesetzten 20 Millionen Euro am Ende eher 25 Mio. investiert haben wird.