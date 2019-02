Betrunkener Unfallfahrer flüchtet zu Fuß zum Autohof

Anja Hamm

Oberkrämer (MOZ) Glimpflich und mit zwei Leichtverletzten ist ein aufsehenerregender Verkehrsunfall auf der A10 am späten Samstagabend ausgegangen. Gegen 22.43 Uhr war ein 34 Jahre alter, alkoholisierter Litauer mit seinem Citroen zu schnell auf der Autobahn unterwegs, als er an der Anschlussstelle Oberkrämer in das Heck eines Audi raste. Der Citroen, der mit fünf Personen vollbesetzt war, schleuderte zuerst rechts am Audi vorbei, kollidierte dann mit einem Ford auf dem rechten Fahrstreifen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß schließlich noch gegen die rechte Leitplanke.

Der litauische Fahrer flüchtete zu Fuß vom Unfallort und wurde von Polizeibeamten auf dem nahegelegenen Autohof Oberkrämer gestellt. Die Beamten ermittelten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1,47 Promille. Ein Arzt nahm eine Blutprobe und, weil der Litauer keinen festen Wohnsitz hat, wurde dieser vorläufig festgenommen. Der Verursacher, seine vier litauischen Mitfahrer und der Fahrer des Audi blieben bei dem Unfall unverletzt.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.

Die Richtungsfahrbahn war in der Nacht zu Sonntag für gut eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich bis zum Autobahnkreuz Oranienburg.