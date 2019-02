Weniger als neun Kameraden tagsüber einsatzbereit

Heike Weißapfel

Velten (MOZ) Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Velten ist jedes Jahr reichlich gefordert – so war es auch im vergangenen Jahr. Stadtwehrführer Heiko Nägel und sein Stellvertreter Enrico Neumann hatten am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung die Zahlen parat: 252 Mal rückten die Einsatzkräfte im Jahr 2018 aus. Das sind fast 10 000 ehrenamtliche Einsatzstunden und mehr als 200 Stunden für jeden Kamerad und jede Kameradin.

„Die Einsatzhäufigkeit hält mit dem Wachstum der Stadt Schritt“, sagte Enrico Neumann. Besonders häufig wurden die Brandschützer im letzten Jahr zu Einsätzen für technische Hilfeleistungen alarmiert. Insbesondere die Zahl der Ölspuren und der Personen in Notlage stieg deutlich an. Demnach waren besonders viele technische Hilfeleistungen nötig.

Außerdem erhielten viele Kameradinnen und Kameraden Beförderungen und Ehrungen für ihre langjährige Arbeit im Ehrenamt. Unter ihnen Maik Gnech, der für 25 Jahre selbstlosen Einsatz in der Feuerwehr geehrt wurde, berichtet Stadtsprecherin Ivonne Pelz von der Veranstaltung. Bürgermeisterin Ines Hübner bedankte sich bei den Einsatzkräften und erklärte, sie sei „außerordentlich stolz auf sie“: „Sie alle machen einen top Job – und das gänzlich ehrenamtlich – vor, während oder nach ihrer täglichen Arbeitszeit. Sie sorgen dafür, dass die Veltenerinnen und Veltener sich sicher fühlen können. Ein unbezahlbares Gefühl.“ Die Veltener Feuerwehr stehe für Teamarbeit, Gemeinschaftssinn und Authentizität, so Hübner. In diesem Jahr stehen im städtischen Haushalt 650 000 Euro für deren Aufgaben zur Verfügung. 65 000 Euro wird ein Mannschaftstransportwagen kosten, 25 000 Euro gehen in neue Atemschutztechnik und weitere 11 000 Euro fließen in neue Maschinen und Ausrüstung, sagte Ines Hübner in ihrer Ansprache.

Mit 111 Mitgliedern scheint die Feuerwehr Velten auf den ersten Blick gut aufgestellt. So viele Feuerwehrleute waren es noch nie. Der Zuwachs sei insbesondere in der Kinder- und Jugendabteilung zu verzeichnen. Die Zahl der aktiven Einsatzkräfte bleibt mit aktuell 48 recht konstant. Schwachpunkt der Wehr sei trotzdem nach wie vor die Tagesbereitschaft. Es fehle an verfügbaren Kräften, vor allem zwischen 6 und 18 Uhr. Bei etwa einem Viertel aller Einsätze konnten nur weniger als neun Kameraden zum Einsatz ausrücken, so Heiko Nägel in seinem Bericht. Weitere Kräfte sind deshalb dringend erwünscht. (hw)

Die Feuerwehr Velten hat Ende letzten Jahres eine Imagekampagne gestartet, um weitere Freiwillige aufmerksam zu machen. Wer sich für das Ehrenamt begeistern kann, findet unter www.feuerwehr-velten.de weitere Informationen.