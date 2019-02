Wenn das Bier auf der Zunge zergeht

Markus Baluška

Zehdenick Im Sportlerheim in Zehdenick sind sechs lange Tische gedeckt. Es ist kurz vor 19 Uhr und fast alle Plätze sind besetzt. Das Publikum ist bunt gemischt, Junge und Altere sitzen auf ihren Stühlen, fast ein Drittel sind Frauen.

Es ist recht still, nur ein leises Geplauder ist zu hören. Das wird sich bald ändern. Der Berliner Biersommelier Karsten Morschett läuft von Tisch zu Tisch und bietet den ersten Gerstensaft zur Verkostung an. Am Ende des Abends haben die Gäste acht verschiedene Biere probiert, was auch den gestiegenen Geräuschpegel erklärt. Und natürlich auch die sehr ausgelassene Stimmung unter den Verkostern.

Der Unterschied zwischen einer Wein- und einer Bierverkostung liegt darin, dass die Weinverkoster den Tropfen nur im Mund spüren, um ihn dann auszuspucken. Bierverkoster hingegen müssen reichlich schlucken. Es ist beim Bier sehr wichtig, auch den Abgang zu würdigen. Die beinahe 60 Biertester im Sportlerheim hatten damit kein Problem. Die Probiertröpfchen fanden nahezu alle den Weg durch die Speiseröhre.

Es wurde viel gelacht am vergangenen Freitag in Zehdenick, aber auch akribisch getestet. Die Teilnehmer waren mit einem Fragebogen ausgestattet, der eine nahezu wissenschaftliche Beurteilung der Kostproben verlangte. Auge, Nase und Mund hatten viel zu tun, um die Spalten der Beurteilungsbögen zu füllen. Welche Farbe hat das Bier, wie steht es um Klarheit und Trübung und welche Struktur hat der Schaum? Wie riecht das Bier? Was spürt der Mund des Verkosters beim Antrunk, wenn das Getränk im Gaumen verweilt? Wie kann der Abgang beschrieben werden?

Die Antworten auf diese Fragen waren sehr individuell und folglich auch sehr unterschiedlich. „Das ist auch gut so“, kommentiert Karsten Morschett die Ergebnisse. „Jeder hat seinen eigenen Biergeschmack.“ Interessant waren die geschmacklichen Einschätzungen der Biertester vor allem deswegen, weil blind verkostet wurde. Die Tester hatten keine Flasche und kein Etikett vor Augen, sondern nur ein neutrales Glas, was zu erstaunlichen Ergebnissen führte. Manch einer war überrascht, dass ihm plötzlich bayrisches Bier schmeckte. Das Auge und die Erwartung trinken doch viel stärker mit, als man so glaubt.

Es war ein kurzweiliger und sehr lehrreicher Abend in Zehdenick zum Thema Bier. Die wichtigste Erkenntnis ist, es gibt genug Biersorten, so dass jeder seinen Favoriten finden kann. Interessant ist auch, dass Bier aus der Dose die höchste Qualität verspricht, weil das Getränk dort keinen Lichtschwankungen ausgesetzt ist, die zu Veränderungen beim Geschmack führen. Danach kommen die Flasche und der Zapfhahn. Der Biersommelier Karsten Morschett empfiehlt deshalb dem Bierliebhaber, seinem Wirt genau auf den Hahn zu fühlen. Ist der sauber und immer frisch gespült, schmeckt das gezapfte besser als das aus der Dose.